Sporting volta a derrotar Benfica e sagra-se bicampeão nacional de futsal

Ao primeiro match point, o Sporting assegurou o título nacional de futsal. A equipa de Nuno Dias derrotou (4-3), pela terceira vez em três jogos, o Benfica, revalidando o título conquistado na temporada passada. É a 17.ª vez que o clube de Alvalade vence a liga de futsal, a sétima nas últimas nove edições da prova.

Foi somente a segunda vez na história do play-off que a final foi decidida após três partidas, com a mesma equipa a levar a melhor nas três. Depois das vitórias nos dois embates iniciais, o Sporting voltou a impor-se num duelo com emoção, literalmente, até ao último segundo.

A jogar em casa, os leões começaram com tudo, com Pauleta, Diego Cavinato e Cardinal a fazerem o 3-0 antes do descanso. Na segunda parte, um auto-golo de Alex Merlim reduziu a diferença, voltando Zicky Tê a aumentar a diferença entre os rivais lisboetas.

Nos últimos instantes, o Benfica não desistiu, com Arthur a fazer o 4-2 e o 4-3. No último lance do jogo, após um canto, Arthur atirou ao poste, ficando, novamente, o título de futsal em Alvalade.

TIAGO PETINGA/Lusa

O Sporting venceu os últimos sete troféus que se disputaram em Portugal, contando todas as provas, sinal claro da hegemonia leonina na modalidade. Com Nuno Dias ao comando, o clube só não venceu o campeonato em duas épocas, sendo o técnico, com sete ligas, o novo recordista a nível de campeonatos nacionais vencidos por um treinador.

No final da partida, e perante a festa no Pavilhão João Rocha, Nuno Dias confessou, aos microfones do "Canal 11" que "sabe muito bem" ser campeão depois de uma "época com muitas dificuldades", mencionando a disputa do Europeu e do Mundial de futsal. Para o treinador, o "Sporting fez uma época brilhante", na qual "foi vice-campeão da Europa e ganhou todas as decisões seguintes". Nuno Dias destacou ainda os "jogos equilibrados" desta final do play-off, apesar dos três triunfos verde e brancos.