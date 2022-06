Eram eleições, mas os sócios do Athletic Bilbao iam votar no próximo treinador. E preferiram o fotógrafo discreto ao professor obsessivo

A não discriminatória idade também passou por ele. Está mais enrugado, calvo e grisalho nos fios de cabelo que lhe restam, os óculos assentes no nariz a darem-lhe uns coches acrescidos do seu ar professoral enquanto está sentado a uma mesa. À frente tem um computador portátil e uma câmara, o vídeo alterna entre ambos e Marcelo Bielsa fala. É uma gravação e não uma videochamada, como em 2011, quando se apresentou ao futuro presidente e respetivos diretores detalhando o seu plano com minúcia e, às tantas, a ligação caiu e o treinador teve de pedir escusa para ir à casa de banho.

Desta vez, o argentino modernizou-se contra tropelias da internet. O vídeo de 70 minutos desenrolou-se sem soluços e com ele presente, sobretudo, pela voz, narrando slides de uma apresentação em Power Point que era tu cá, tu lá com o detalhe: quase em cada página, o treinador explicava números e estatísticas de todos os jogadores do plantel do Athletic Bilbao, a que juntou dados relativos aos futebolistas de 18 das 19 equipas que defrontará na La Liga, na próxima época. Escapou-lhe o Girona, o último dos promovidos da segunda divisão, pela confirmação demasiado recente da sua subida.

A fama precede Marcelo Bielsa por ele ser uma prova ambulante da reputação com que o futebol o reveste, há muito, como um dos carregadores do estandarte de que os pontapés na bola vão muito para lá dos resultados, mesmo sendo os placares finais a ditar a duração dos empregos de quem é treinador. Bielsa é o técnico que fita o vazio, filosofa em conferências de imprensa, obriga quem o questiona a realmente pensar no que pergunta e se imerge nos clubes onde trabalha. A forma como se preparou para a hipótese de retornar ao Athletic Bilbao demonstrou-o, mais uma vez, como se tal fosse necessário.

Viu 45 jogos da primeira equipa do Athletic, 30 das reservas, “só teve acesso” a quatro da equipa C e a “apenas” dois dos sub-18. “Analisámos meticulosamente estes 90 jogos para termos clara a forma como deveríamos formar o plantel. Também vimos 380 partidas da liga espanhola, para ficarmos com uma ideia global da competição”, disse o treinador de 66 anos, a quem Inaki Arechabaleta, candidato à presidência do clube basco, ligou umas duas semanas após Bielsa ser despedido do Leeds United, em março, para lhe perguntar se queria ser o próximo treinador do clube caso ele fosse eleito.

O argentino pediu-lhe tempo, aquela coisa mais rarefeita que há para quem é treinador de futebol.

Jasper Juinen/Getty

A obsessão mora em Bielsa, um tipo peculiar que injeta a sua personalidade pela agulha da minúcia e procurar saber e compreender tudo nos jogadores que treina, espremendo-os para lhes tentar retirar o máximo que haja neles. Apelidam-no de “El Loco” e também lhe precedem as histórias de sessões de treino desgastantes, sem segundos de pausa, das suas passagens pelas seleções de Argentina e Chile, ou pelo Marselha e o Leeds United, onde dormiu vários anos no centro de estágios para mergulhar a fundo em tudo o que poderia afetar do clube. E, claro, dos seus dois anos no Athletic Bilbao.

Mas, colocados perante a hipótese do seu regresso, os sócios do clube que, desde a sua fundação, só permite futebolistas bascos, votaram por outro candidato: na sexta-feira, Inaki Arechabaleta perdeu para Jon Uriarte, vencedor das eleições presidenciais com 47,7% dos votos contra os 33,7% do homem que fez Marcelo Bielsa e a respetiva equipa técnica compilarem uma mini-tese de doutoramento em futebol espanhol em coisa de três meses.

Nesta campanha muito retro, com galões puxados à moda das corridas presidenciais à anos 90 nos clubes de futebol, onde a bandeira dos candidatos era sempre um nome para ser treinador da equipa, quem paga quotas de associado no Athletic preferiu o regresso a outro antigo responsável por sucessos no campo — Ernestro Valverde, homem que não podia ser mais contrastante com o detalhista argentino.

Com a cara serena e jamais verteu uma gota de arrelia por stress, o treinador de 58 anos contou os últimos dois de forma sabática, longe dos bancos de suplentes. Saiu em 2020 do Barcelona, então já triturador de treinadores pela pressão, o diz-que-disse e os rumores, sem entretanto se lhe ouvir uma palavra de amargura ou crítica das três temporadas passadas no clube catalão. Nem entrevistas deu para manter o nome nas bocas do futebol, preferindo a quietude das sombras ao barulho dos holofotes que sempre há para os treinadores que pretendem regressar ao trabalho e gostam de criar o seu próprio ruído.

Não Ernestro Valverde, o tranquilo técnico que aproveitou para publicar o segundo livro fotográfico da sua autoria, no qual prevalece o preto sobre o branco da paixão a que se começou a dedicar mais a sério em Barcelona, quando jogou pelos culés e o Espanyol, rival da cidade: durante quatro anos, entre 1986 e 90, estudou fotografia no Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. “Aí revelava a preto e branco, quando passei ao digital também, prefiro as fotos a preto e branco porque dramatizam mais, ou menos. Uma das máximas que tenho é que não sejam amáveis, que incomodem. Gosto que se gere tensão com o que se vê na foto”, disse à revista “Libero”, ao contar como, nos tempos de jogador, passeava no bairro Borne de câmara ao pescoço.

Power Sport Images

Foi neste também dono de um contraste com ele próprio que, no fundo, os sócios do Athletic Bilbao votaram. Antigo avançado e jogador do clube entre 1990 e 1996, onde marcou 50 golos, tem já dois períodos como treinador dos bascos, primeiro entre 2003 e 2005, depois de 2013 a 2017. Aí sucedeu a Marcelo Bielsa para colocar a equipa na Liga dos Campeões e conquistar a Supertaça de Espanha, o primeiro troféu em 30 anos. Seguiu-se o triénio no Barça que esculpe a sanidade de muitos treinadores, mas não a de Valverde: “Não me mudou a vida. Passo bastante despercebido, tenho essa vantagem”.

O homem a quem se pode reconhecer informalismo se aparecer num jogo só de fato, sem o penduricalho da gravata, deverá agora voltar ao trabalho e ao Athletic, descrito por Jon Uriarte, o recém-eleito presidente, como “o treinador que pode dar mais estabilidade a este clube”. Quem coloca votos nas urnas preferiu-o à intensidade de vivências de Marcelo Bielsa, que adormece, acorda e vive de fato de treino, tendo saído do clube agastado com diretores e jogadores — a sua última polémica envolveu desaguisados com trabalhadores das obras em Lezama, a academia do Athletic.

A única equipa, a par de Real Madrid e Barcelona, que jamais foi despromovida da primeira divisão espanhola, voltará a ser orientada pelo perfil tranquilo e ponderado de Ernesto Valverde, a quem porventura pouco se gabam as qualidades humanas que põe antes de tudo. Comprometeu-se, por exemplo, com dois dos três candidatos às eleições do Athletic porque, se era para entrar em cartadas presidenciais. “A minha ideia era haver um certo consenso. Tinha de ser inclusivo e não exclusivo”, explicou, além de ir pela mesma defesa atípica feita por Marcelo Bielsa ao seu antecessor no banco dos bascos — ambos disseram que Marcelino García Toral deveria ter permanecido como treinador.

Não é por o terem agora a ele que os adeptos bascos do clube basco que só admite jogar com bascos vão ficar a perder em miúça, no detalhe a que o futebol tenta recorrer cada vez mais na caça de possíveis vantagens que possam ser levadas para o campo. Em 2013, durante a sua segunda passagem como treinador pelo Athletic Bilbao e na época de estreia do renovado San Mamés, uma última parte do estádio ainda estava em construção por trás de uma das balizas. “Íamos jogar assim a época toda”, lembrou Valverde à revista “Panenka”, ao contar como reparou que a equipa marcava mais golos quando atacava nesse sentido. Para o aferir ao certo, pediu ajuda a um professor de econometria da London School of Economics.

De facto, o subsequente estudo que se faria provou-o, Ernesto deu conta das conclusões aos jogadores e consensualizou-se algo: “Disseram que se metiam mais golos contra essa parede, então preferiam jogar assim na primeira parte e, depois do intervalo, atacar para o lado dos adeptos, para irem atrás de mais”. A fotografia dessa temporada “não correu mal” e o Athletic Bilbao acabou a La Liga em lugar de acesso à Liga dos Campeões.