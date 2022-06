Treinadora que salvou atleta de morrer afogada critica equipa de socorro: “Não reagiram, entraram em pânico”. FINA vai rever orientações

Andrea Fuentes, vencedora de quatro medalhas olímpicas por Espanha, é a atual selecionadora da equipa de natação sincronizada dos Estados Unidos e está em Budapeste, nos Mundiais de Natação. Horas depois de ter salvo a sua atleta Anita Álvarez de morrer afogada, após esta ter perdido os sentidos durante uma prova, Fuentes deu uma entrevista ao jornal “El Mundo”, em que não poupou a organização, principalmente os responsáveis por atuar em casos como este.

“Dias antes, tinha falado com os delegados da Federação Internacional e disseram-me: ‘Os socorristas estão preparados, não é preciso fazer nada’. Mas, quando vi que a Anita tinha terminado a coreografia e não respirava, comecei a gritar [para os nadadores-salvadores] e não reagiram. Estavam paralisados, entraram em pânico”, contou Fuentes, que acabou por mergulhar e ir ao fundo da piscina buscar a sua atleta.

O acontecimento não foi uma completa novidade. A própria Anita tinha sofrido já um episódio semelhante na qualificação para os Jogos Olímpicos e algo similar aconteceu à japonesa Hiromi Kobayashi, nos Jogos de Pequim 2008. Questionada sobre se é normal ocorrerem incidentes do género nos treinos, Andrea respondeu: “Não direi que seja habitual, mas acontece. Em competições, normalmente tens tudo muito preparado, mas nos treinos procuras os limites. Na realidade, é algo mais ou menos normal no desporto de elite”.

Fuentes contou ao jornal espanhol como estava Anita ao voltar à superfície nos braços da treinadora: “Não respirava e tinha o maxilar superior bloqueado, mas não demorou muito a recuperar a consciência. Hoje [quinta-feira] vai descansar e amanhã tentará estar na prova de equipas”.

Quando Álvarez voltou a si, “agoniada”, a selecionadora viu que “os socorristas tentavam compensar”. “Estavam muito em cima dela e tivemos de dizer-lhes para lhe darem espaço, que a nossa equipa médica já estava a trabalhar. Ela estava um pouco frustrada”, contou Fuentes.

Depois do episódio, a FINA anunciou que irá rever os regulamentos atuais. Em comunicado, o organismo revelou que os socorristas contratados para trabalhar em Campeonatos do Mundo de Natação apenas podem entrar em ação após autorização dos árbitros, para evitar interrupções dos programas de competição em caso de possível mal-entendido, o que levou Andrea Fuentes a ter de atuar mais depressa do que os nadadores-salvadores.

Socorrista "não sabia nadar bem"

Já numa entrevista à Cadena Ser, Andrea Fuentes, que com Arantxa Sánchez Vicario e Mireia Belmonte detém o recorde de mulher espanhola com mais medalhas olímpicas, tinha criticado a falta de preparação dos socorristas presentes no momento do desfalecimento de Anita Álvarez, afirmando mesmo que um deles mal sabia nadar.

"Quando alguém não respira é preciso virar a pessoa, para que não engula a água. Eu tentava virar-lhe a cabeça porque o socorrista não percebia nada. Quase que tive de segurar os dois porque ele não sabia nadar bem. Se estivesse sozinha tinha sido mais rápida", afirmou.

"O socorrista estava a dar-me patadas, bem, é normal, não é um desportista olímpico, eu consigo nadar muito rápido. Ele só queria fazer o trabalho dele", contou ainda Fuentes, que diz que a sua pupila terá estado dois minutos sem respirar antes de recuperar a consciência.

“Foi a apneia mais rápida da minha vida. Eu vi como ela estava a afundar-se e nadei tudo o que podia. O polo parecia pesar 20 quilos", confessou também a espanhola de 39 anos.