José Antonio Camacho, ex-treinador do Benfica e do Real Madrid, sobre Ronaldo: “Guardamos dele a mesma recordação que temos de Di Stéfano”

José Antonio Camacho, antigo treinador do Benfica e do Real Madrid, tinha acabado de deixar os merengues quando Cristiano Ronaldo foi contratado. Em entrevista ao jornal “A Bola”, o espanhol contou: “Quando Ronaldo chegou, Jorge Mendes telefonou-me e fui ter com eles. O Cristiano estava preocupado, queria saber por que razão eu tinha deixado o Real. Eu disse-lhe que se tivesse tido jogadores como ele, de certeza que não me tinha ido embora”.

Camacho permaneceu sempre ligado ao Real Madrid por ser uma figura histórica do clube, enquanto jogador e adepto. Questionado acerca da saída de CR7 do clube madrileno, o técnico que passou duas vezes pela Luz tem mais dificuldade em responder: “Sobre a sua saída é difícil dizer se fez bem ou não, a responsabilidade que recaía sobre ele era grande, podia ter continuado e não ganhar nada”.

Pode não ter voltado a ter o brilho que mostrou no Santiago Bernabéu, mas CR7 continuou a ser preponderante, tanto na Juventus e no Manchester United como na seleção portuguesa. Camacho comentou: “Depois do Real Madrid, tem jogado a bom nível, mas há coisas que a idade não permite que faça como antes. Mas o Cristiano continua a ter gás para chegar onde quiser, com a ambição que tem, quererá fazer um grande Mundial”.

“Estar-lhe-emos sempre agradecidos por ter cravado um punhal no coração do Barcelona, que tinha então a melhor equipa da sua história”, confessou o adepto José Antonio Camacho. “Fez com que o Real conquistasse títulos, isso era muito difícil e só foi possível graças ao seu orgulho e ao grande profissional que é. Guardamos dele a mesma recordação que temos de Di Stefano”, afirmou Camacho ao jornal português.