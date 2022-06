Antiga jogadora do Real Madrid descreve “ambiente pouco saudável e perigoso” no clube. Futebolistas seriam pressionadas a jogar lesionadas

A jogadora sueca Kosovare Asllani deixou recentemente o Real Madrid e garante que está pronta para um novo desafio profissional. Até porque o que deixou para trás não está recheado de boas recordações. Durante o estágio da seleção, antes do Euro 2022, a jogadora falou com os jornalistas e deixou duras críticas ao clube espanhol, realçando que existe um "ambiente pouco saudável e perigoso" em torno da equipa feminina.

"Penso que há uma cultura no clube que não é saudável para as jogadoras", disse Asllani. "Já quase fui forçada a jogar lesionada. A equipa de gestão não ouviu a equipa médica. Tornou-se um ambiente pouco saudável e perigoso".

Asllani, de 32 anos, jogou no Manchester City e no Paris Saint-Germain antes de se mudar para Madrid em julho de 2019. A jogadora foi uma das mais importantes da equipa em 2021, ano em que o Real conseguiu terminar a época em segundo lugar, atrás do Barcelona. Mas na época seguinte as coisas não correram tão bem. É que uma lesão levou-a a marcar presença em apenas três jogos da equipa.

"Fiz muito pelo clube desde o início e tenho visto que o clube não tem tratado bem as jogadoras ao longo dos anos. Penso que é importante para mim falar, uma vez que mais ninguém o fez. Tentei fazer mudanças, mas no final o ambiente ali criado é o da recusa de ouvir a equipa médica e as jogadoras”, afirmou.

A jogadora acredita mesmo que o ambiente negativo no Real Madrid foi o que levou à sua lesão: “Não é por acaso que me lesionei e tive um contratempo, uma vez que se é constantemente pressionada a jogar lesionada. Não é um ambiente saudável. Gosto tanto do clube, mas sinto que ele está nas mãos erradas".

Farta de lidar com esta situação, a jogadora achou que não aguentava mais e por isso iria sair no verão passado, mas acabou por fazer mais um ano ao serviço do clube. No final, decidiu dar mais uma oportunidade com o objetivo de conseguir mudar alguma coisa e ajudar o Real a ter sucesso.

Como não conseguiu essa mudança dentro do clube, espera que falar publicamente sobre o tema possa fazê-lo. Até porque não foi a única jogadora a passar por isso. "Não sou só eu. Há um número impressionante de jogadoras que tiveram de passar por muita coisa, o que não é correto num clube de topo. Penso que é um ambiente criado apenas por querer resultados e por verem as jogadoras como produtos", disse.

Asllani acredita também que a situação “onde os treinadores atropelam a equipa médica” possa não ser apenas um problema do Real Madrid, mas ser uma realidade em outros clubes.

Completamente livre de lesões, Asllani tem estado a treinar sem qualquer limitação com a equipa nacional sueca, em Båstad, esta semana. Nos próximos dias a Suécia tem encontro marcado com o Brasil, mas a 3 de julho a equipa nacional viaja para Inglaterra para o Campeonato da Europa.