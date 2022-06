Treinador de Nadal acredita que o espanhol pode ganhar os quatro torneios do Grand Slam este ano: “É um objetivo realista”

Depois das vitórias de Nadal no Open da Austrália e em Roland-Garros, será preciso conquistar Wimbledon para ficar mais perto de um feito histórico em torneios do Grand Slam. O grande adversário do espanhol chama-se Novak Djokovic. Em entrevista à Eurosport, o treinador de Nadal, Carlos Moya, mostra toda a sua confiança em que o seu tenista consiga vencer os quatro majors num só ano.

O feito perseguido por Rafa Nadal foi apenas conseguido por dois homens: Don Budge, em 1938 e Rod Laver, em 1962 e 1969. Novak Djokovic esteve perto, mas não conseguiu selar o calendário de torneios de Grand Slam o ano passado, ao perder o Open dos Estados Unidos para Daniil Medvedev, depois de vitórias em Melbourne, Paris e Londres.

Com Wimbledon quase a começar, o sérvio vai tentar tudo para impedir que o rival espanhol conquiste o seu terceiro torneio do Grand Slam do ano. Nadal não vence Wimbledon há 12 anos, nada que faça esmorecer o entusiasmo de Moya: “É um objetivo realista. Ele é o único que pode consegui-lo este ano. É a primeira vez na sua carreira que ele está em posição de o atingir, mas vemo-lo como algo muito distante; está a metade do caminho”.

“Neste momento, ele não deixa de dormir. Enquanto equipa, há poucas coisas que nos deixem com insónias e esta não é uma delas. Temos de ir passo a passo, não é algo de que falemos, não é um objetivo primordial, mas não vamos desistir dele”, admitiu Carlos Moya.

Nadal tem tido problemas físicos, mas isso não o tem impedido de continuar a mostrar-se extremamente competente e aguerrido nos torneios em que entra. Depois de Roland-Garros, o espanhol regressou a casa para preparar Wimbledon. “Tivemos uma boa semana de treinos em Maiorca, apesar de a relva de lá ser um pouco diferente da de Londres. (…) Neste momento, o importante é que ele passe tempo no corte e que o seu pé esteja bem. A pouco e pouco, ele vai recuperar o ritmo”, disse Moya.

“Em Wimbledon pode sempre haver mais surpresas. Independentemente do jogador que defrontas nas primeiras rondas, o que é perigoso é o tipo de oponente que apanhas, tens de ter cuidado com os ‘lentos’. (…) Mas ele está perfeitamente adaptado à relva”, acrescentou o treinador de Rafael Nadal.