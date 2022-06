Jenni Hermoso, a terceira melhor jogadora de 2021, deixa o Barça e vai para o México tornar-se numa das futebolistas mais bem pagas do mundo

Jenni Hermoso, goleadora espanhola que ficou em segundo lugar na última edição da Bola de Ouro e em terceiro no FIFA The Best, vai deixar o Barcelona para jogar no Pachuca, da Liga Mexicana. De acordo com o “El País”, a futebolista de 32 anos terá recusado propostas do Real Madrid e do Atlético e deixa o Barça por ver diminuídas as suas hipóteses de ser titular na equipa blaugrana.

“Assinámos com a pessoa que mais golos marcou na história do Barça”, anunciou o clube mexicano nas redes sociais. Não terá sido inocente a ocultação do género do futebolista em questão, numa brincadeira com Lionel Messi. Afinal, quem tinha assinado com o Pachuca era Jenni Hermoso, a melhor marcadora da história do Barcelona e da seleção espanhola.

O contrato com os catalães terminava a 30 de junho e a questão económica também pesou na hora de decidir deixar a Europa para jogar num país que está a investir em força no futebol feminino, com uma liga forte e onde os principais emblemas do futebol masculino têm também uma equipa feminina. De acordo com o "Mundo Deportivo", a atacante, que não estará no Europeu devido a lesão, será uma das três jogadoras mais bem pagas do Mundo e ninguém na já poderosa liga espanhola terá um salário que se equipare a Hermoso.

“Crescer é aprender a despedir-se. Durante toda a minha passagem por aqui, aprendi, chorei, caí muitas vezes e segui sempre em frente”, disse Hermoso no adeus ao Barcelona. Segundo o “El País”, ainda que a goleadora tenha continuado a sê-lo na última temporada, na direção do clube já tinham começado a pensar no adeus da avançada. O Barça acabou de anunciar a chegada de Geyse Ferreira, a melhor marcadora da última época na liga feminina. Também Oshoala renovou até 2024, pelo que Hermoso estava a perder protagonismo.

Na final da Liga dos Campeões, que o Barcelona perdeu para o Lyon, Hermoso foi titular, mas acabou por ser substituída ao intervalo. No fim da partida, a espanhola confessou: “Não dormi nada a noite toda”. Várias outras históricas do clube acabariam por sair no fim da temporada. Foram os casos de Melanie Serrano, Leila ou Martens.

Jennifer Hermoso chegou ao Barcelona em 2013/14. Nessa altura, a atleta afirmou: “Pelo meu estilo de jogo, vou sentir-me muito bem nesta equipa”. Marcou 89 golos em quatro épocas. “Em campo, sou a mesma que fora dele. Por vezes, se não estou bem cá fora, isso acaba por repercutir-se no meu jogo. (…) Essa sensibilidade converteu-me no que sou”, disse Hermoso ao “El País” antes de vencer a Liga dos Campeões, em 2021.