Red Bull suspende um dos mais promissores pilotos da sua academia depois de episódio racista

A Red Bull Racing suspendeu Juri Vips, piloto de Fórmula 2 que faz parte da academia da equipa do campeão mundial de F1, Max Verstappen. Está em curso uma investigação, depois de o estónio ter sido ouvido num vídeo em direto a utilizar expressões racistas.

O piloto de 21 anos terá proferido os insultos num vídeo emitido na plataforma Twitch, entretanto partilhado em diversas redes sociais. A academia, que tem pilotos espalhados pelas diversas competições automobilísticas, emitiu, na quinta-feira, um comunicado: “A Red Bull suspendeu o piloto júnior Juri Vips de todos os trabalhos da equipa, com efeito imediato, tendo dado início a uma investigação ao incidente”.

“Como organização, condenamos abusos de qualquer natureza e temos uma política de tolerância zero em relação a linguagem ou comportamento racistas”, prosseguiu o comunicado.

Vips acabou por pedir desculpa através da sua conta no Instagram, prometendo total cooperação com o inquérito. “Quero pedir as mais sinceras desculpas pela linguagem ofensiva durante um direto de gaming feito hoje [quinta-feira]. Aquela linguagem é totalmente inaceitável e não reflete os meus valores e princípios. Lamento profundamente as minhas ações, este não é o exemplo que quero dar”, escreveu o piloto.

Vips, que pilotou o carro da Red Bull na primeira sessão de treinos livres do GP de Espanha em Fórmula 1, em maio, é considerado uma promessa do automobilismo. O estónio, atual sétimo classificado na temporada de F2, já tinha pilotado para a Red Bull em sessões de teste em 2020 e 2021.

Foi em 2018 que Juri se juntou à Red Bull Junior Team, antes do Grande Prémio de Macau. Nascido em Talinn, Vips venceu o campeonato alemão de Fórmula 4, em 2017, e correu ainda no Campeonato Europeu Regional de Fórmula e na Fórmula 3, para a Red Bull, antes de ingressar na equipa Hitech de Fórmula 2. A escuderia inglesa foi contactada pela Reuters mas, até agora, não fez qualquer comentário. Vips deveria competir na prova de F2 de Silverstone, uma das corridas de apoio ao GP da Grã-Bretanha de F1, em julho.