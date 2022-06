O Barcelona vai retirar os passes anuais aos sócios que não assistam aos jogos em Camp Nou

Preocupada com a situação vivida a 14 de abril, quando mais de 30 mil adeptos do Eintracht Frankfurt preencheram o mítico Camp Nou e viram a sua equipa eliminar o Barcelona, a direção do clube catalão decidiu retirar o direito de uso dos passes anuais aos sócios que não assistam a um mínimo de 10 jogos no estádio ao longo de uma época.

Os dirigentes do Barça anunciaram esta quarta-feira uma série de medidas, além da já referida, que pretendem resolver o problema dos passes cedidos a outros adeptos. Maria Elena Fort, vice-presidente da administração, anunciou: “Não estamos a castigar ninguém. Apenas queremos que os nossos sócios venham ao estádio”.

A partir da próxima época, o clube pode comercializar os lugares dos sócios sempre que estes não estejam presentes nos jogos em casa, num mínimo de dez partidas. Isso acontecerá também se os adeptos não utilizarem o “Seient Lliure”, o sistema de libertação dos lugares em que os sócios recebem uma percentagem da venda das entradas.

Se não for ao estádio pelo menos 10 vezes, o associado deve avisar o clube pelo menos 72 horas antes de um jogo, caso pretenda recuperar o lugar no Camp Nou. Para o Palau Blaugrana, pavilhão do Barcelona, o número mínimo de encontros é reduzido para seis.

A medida dura destina-se a punir os sócios que não assistem nem cedam ou libertem os seus lugares nos jogos em casa da época que começa em agosto. De acordo com o clube, o número de sócios que pagam o passe anual, mas não o utilizam durante todo o ano, oscila entre 2.500 e 3.000 por temporada.

Além disso, o Barcelona vai começar a rastrear tanto os passes, que poderão ser digitais e acessíveis através de uma aplicação de telemóvel, como os bilhetes, que terão o nome do portador em todas as competições e serão controlados “de forma aleatória”.

“Pedimos paciência aos sócios [em relação a previsíveis problemas no acesso ao estádio]. Não queremos repetir situações como a vivida ante o Eintracht. Talvez os adeptos tenham de vir mais cedo para o Camp Nou, mas entendemos que estas medidas são necessárias”, afirmou Maria Elena Fort.