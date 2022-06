Kika Nazareth, esperança feita entusiasmo

Diana Silva tinha acabado de receber a bola na profundidade, esticando a última linha adversária após um passe para as costas da defesa, marca registada deste Portugal de losango e atacantes rápidas. A avançada olhou para a área e lá encontrou Kika Nazareth. Receção feita, a jovem dançou, tirou uma adversária do caminho e, de pé esquerdo, colocou a bola em zona impossível de defender. Perto dela estavam oito gregas que, naqueles instantes do jogo, foram mais espetadoras privilegiadas do que rivais. Estava selado o resultado final e coroada uma primeira parte de demonstração de um talento raro.

Foi ao ritmo de um primeiro tempo sublime da criativa do Benfica que Portugal teve uma tarde feliz contra a Grécia, goleando, por 4-0, as helénicas no primeiro amigável de preparação para o Europeu de Inglaterra. Com o arranque do torneio ainda relativamente distante (9 de julho contra a Suíça), Francisco Neto tinha avisado que a segunda semana da preparação, com três jogos particulares — Grécia em dose dupla e depois Austrália — teria como objetivo “retomar níveis competitivos”. Mas, além disso, a seleção sai do Restelo com confiança reforçada, ainda que seja sempre de realçar que o adversária era de dimensão inferior ao que sucederá em Inglaterra, como se vê pelas helénicas nunca terem estado presentes na fase final de um Europeu ou Mundial.

A partida, com uma primeira parte de diversão portuguesa e uma segunda com as habituais substituições destes duelos a marcarem o desafio, foi a crónica da diversão de Kika Nazareth em Belém. Ainda nem um minuto tinha decorrida e já a jovem tinha rodado, enquadrado, tentado passar entre duas e ser derrubada em falta, tendo o resto da etapa inicial sido marcada pela técnica ágil de uma futebolista hiperativa, constantemente irrequieta, cuja movimentação permanente evidencia a vontade insaciável de estar em contacto com a bola que a obceca.

Gualter Fatia/Getty

Com Dolores Silva como âncora segura do meio-campo, Tatiana Pinto e Andreia Jacinto como interiores e Kika a flutuar atrás de Jéssica Silva e Diana Silva, Portugal aproveitou para ter um encadeamento ofensivo de que dificilmente desfrutará em Inglaterra. Só por uma vez, e logo aos 6', esteve a Grécia perto de marcar, evitando Patrícia Morais o golo adversário com qualidade.

O lance que levou ao 1-0 foi outra das marcas registadas do jogo nacional: passe filtrado de Dolores Silva para Kika Nazareth, sempre inteligente para encontrar o espaço livre e capaz de receber orientada. A jovem solicitou Jéssica Silva na área, com penálti a ser marcado por braço da defesa grega na bola após cruzamento. Na cobrança do castigo máximo, Dolores Silva abriu o ativo.

Diana e Jéssica Silva iam ameaçando sempre à profundidade, mas o 2-0 chegaria pelos pés ágeis da protagonista da tarde. Kika Nazareth recebeu na área, puxou para o pé esquerdo e marcou para fazer, à 14.ª internacionalização, o primeiro golo por Portugal.

Na melhor fase do jogo nacional, sete minutos depois do 2-0 veio o terceiro. Aos 36', após um pontapé desviado de Dolores Silva, Jéssica aproveitou a bola solta e, com uma trivela a fazer lembrar outros nomes que marcaram a história do futebol português, aumentou a vantagem da equipa da casa.

Gualter Fatia/Getty

Entretanto, Kika lá continuava a sorrir enquanto se divertia em campo, a receber e enquadrar, a dominar com conforto ambos os pés. O 4-0 que deixou todos a aplaudir foi o resumo da tarde da jovem craque: um sinal forte de esperança para o futuro — não só o próximo, marcado pelo Europeu, mas também o mais distante —, mas não uma esperança infundada ou vazia; uma esperança com razões de ser, uma esperança crente e entusiasta, com o mesmo vigor e otimismo colocado por Kika Nazareth no seu futebol.

Na segunda parte, Carole Costa voltou a ameaçar o golo, mas o período final do duelo foi mais marcada pelas muitas mexidas. Telma Encarnação, Ana Borges, Andreia Norton, Diana Gomes, Vanessa Marques e Andreia Faria foram entrando e, apesar do esforço das duas primeiras, o marcador não se voltou a mexer.

Para arrancar uma segunda semana de preparação bem diferente da primeira, com três particulares a afinarem ideias antes da viagem para Inglaterra, Portugal obteve uma injeção de confiança. A Grécia não é a Suíça, a Suécia ou os Países Baixos, mas o entusiasmo de Kika Nazareth é, definitivamente, a esperança nacional.