Francisco Neto: “Levo daqui a competência e a organização"”

Análise ao jogo

"Podíamos ter feito mais golos e, na segunda parte, ter tido mais velocidade na circulação, aí notei alguma fadiga, forçámos muito o jogo exterior, sem reconhecer depois o jogo interior. Sabíamos que era importante dar muitos minutos ao máximo de jogadoras possível, mas levo daqui a competência e a organização"

O que Portugal levará daqui para o Europeu?

"O momento de perda é essencial, independentemente da zona em que ocorra. Tirando nos primeiros 15 minutos, a Grécia não leva daqui grandes situações. Conseguimos cumprir com o que eu tinha pedido às jogadoras. Possivelmente, no Europeu, haverá outro tipo de padrão e outro tipo de zonas [para recuperar a bola]

Perspetivas para outros dois amigáveis

"Daremos ritmo competitivo às jogadoras. Haverá muitas trocas. Agora algumas jogadoras estão com 90 minutos, outras com 60, outras com 30 e outras com nenhum. Possivelmente, agora vamos equilibrar isso, porque queremos contar com toda a gente para o Europeu e, para isso, temos de dar minutos a todas. E, também, aferir quem são as mais aptas para tomarmos decisões mais à frente".