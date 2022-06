Aqui é (mais) Paris: presidente do PSG quer plantel só com “jogadores parisienses”. Luís Campos vai “focar-se na equipa principal”

Nasser Al Khelaïfi quer operar uma verdadeira revolução num clube que, até agora, vive essencialmente de contratações milionárias, como as de Messi ou Neymar. O presidente do PSG diz que quer formar um plantel só com “jogadores parisienses”, argumentando que “há muito talento” na região à volta da capital de França.

“Os melhores daqui merecem jogar no PSG. Vai demorar algum tempo, mas é um objetivo. Há onze anos, disse que queria formar o novo Messi, hoje digo que quero formar o novo Mbappé, que também seria de Paris. (…) Vamos ter o melhor centro de formação do mundo”, disse o catari.

Em entrevista ao “Le Parisien”, Al Khelaïfi explicou também o papel do português Luís Campos no “novo” PSG: “Vai focar-se na equipa principal, mas queremos descobrir novos talentos, de novos mercados. Queremos explorar novas direções. Temos de encontrar jogadores que estejam orgulhosos de estar em Paris, no clube, pelo futebol e apenas pelo futebol”.

Não evitando algumas contradições, Nasser Al Khelaïfi foi dizendo: “O dinheiro é importante. Não queremos perder dinheiro. [Com Messi] fizemos um grande acordo, dentro e fora de campo. Menos de um ano depois, já é rentável”.

Sobre Luís Campos, o antigo tenista garantiu que o novo diretor desportivo do PSG vai continuar a sua colaboração com o Celta de Vigo e que isso não vai interferir no trabalho em Paris: “Ele tem uma pequena missão com o Celta, vai completá-la e não há qualquer dúvida de que está envolvido com o PSG”.