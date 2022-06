Qual é o melhor dia para converter VMOC do Sporting? Até 31 de julho, depois entra agosto e o clube vai ser o grande com maior peso na SAD

O Sporting prepara-se para eliminar, no próximo mês de julho, os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) que recomprou ao Banco Comercial Português no início deste ano. Com isso, entrará em agosto com um reforço de posição acionista na SAD do clube, tirando peso à Holdimo de Álvaro Sobrinho. Fica a faltar o Novo Banco, o outro banco que tem VMOC do Sporting, e com o qual o clube não chegou a acordo para a recompra.

São três as assembleias-gerais que se terão de realizar no próximo 12 de julho para que o clube possa avançar com a recompra dos VMOC: uma dos VMOC de 2010, outra dos VMOC de 2014, e outra dos acionistas da própria SAD. Nas duas últimas, o clube é claramente maioritário, na outra divide o poder com o Novo Banco.

Na prática, o que está em cima das três mesas é a alteração das condições dos VMOC, permitindo o seu vencimento antecipado decidido pelo titular, com respetiva conversão em capital da SAD do Sporting, já em julho (mais propriamente a 31 de julho), em vez de esperar até dezembro, mês em que podia fazer a anulação dos VMOC segundo as condições definidas atualmente.

Nas convocatórias que apresenta à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting revela que “pretende realizar a conversão antecipada dos VMOC detidos pelo SCP e sociedades participadas”, e “assim garantir a detenção pelo Grupo Sporting da maioria do capital social da Sporting SAD”. A modificação das condições visa “possibilitar a célere prossecução daqueles objetivos e surge como o resultado natural do esforço efetuado pelo clube na aquisição dos VMOC, respondendo a uma das principais preocupações dos sócios do Sporting, bem como a um desígnio assumido pelo Conselho Diretivo do Clube desde o dia da sua primeira eleição”, escreve a equipa executiva presidida por Frederico Varandas.

Sporting torna-se o grande com maior peso na respetiva SAD

Segundo o documento, “o reforço da posição acionista do SCP no capital social da Sporting SAD terá por efeito a valorização do ativo do clube, inserindo-se, assim, na estratégia de reforço de criação de valor do Sporting Clube de Portugal”.

Com a conversão dos VMOC comprados ao BCP por 14 milhões de euros (por via de uma antecipação de receitas), o clube passará a ter 83,9% do capital da SAD. Neste momento, detém 63,8%. A Holdimo, hoje com quase 30%, vai ver a participação reduzida a metade, bem como a Olivedesportos, hoje com 3,2%.

Com esta participação, o Sporting será o clube entre os três grandes que mais peso acionista tem na respetiva SAD. O Benfica tentou assegurar o controlo de até 95% da sua SAD na oferta pública de aquisição falhada, pretendendo adquirir as posições dos acionistas não estratégicos para depois vir a vendê-las a parceiros da área. Neste momento, o clube liderado por Rui Costa tem 67% da SAD.

Já o FCP, que em 2014 lançou uma OPA à SAD que permitiu reforçar a posição, é dono de 76% do capital da sociedade.

Falta acordo com Novo Banco

Os VMOC do Sporting foram subscritos pelos bancos através da conversão de créditos sobre o clube, que assumiram a hipótese de, caso estes se convertessem na sua mão, se tornarem acionistas maioritários. Daí a vontade da equipa de Varandas de impedir que tal acontecesse — até porque, para os próprios bancos, também isso não era uma vontade, já que tentam há anos afastar-se do futebol.

Mas se o BCP chegou a acordo com o Sporting para que os €80 milhões em VMOC fossem recomprados por €14 milhões, o mesmo não aconteceu com o Novo Banco e com os 51,4 milhões de euros investidos nestes títulos. Ou seja, se o Novo Banco converter os seus VMOC, vai tirar peso acionista ao clube.

A antecipação do vencimento agora proposta às assembleias-gerais é decidida pelo titular, pelo que, na convocatória, o Sporting propõe que só sejam abrangidos pela alteração os titulares dos VMOC que aderirem a esse vencimento antecipado em julho e que tudo fique igual para o Novo Banco, com "a manutenção das atuais condições desta emissão até à data de vencimento e reembolso final, ou seja, o dia 26 de dezembro de 2026". Até lá, são quatro anos e meio para o Sporting tentar impedir o banco na sua estrutura acionista. E mesmo assim, abre a possibilidade de futuras conversões de VMOC serem feitas não só em dezembro, como previsto atualmente, mas também em todos os meses de junho.