Mesmo com um jogador a menos, os ‘Bárbaros’ do râguebi humilharam a Inglaterra (com um ensaio convertido de calcanhar à mistura)

Os dois postes que existem no râguebi, unidos por uma barra transversal, servem para dois momentos em que a bola oval pode ser chutada e passar no meio deles. Em jogo corrido, quem ousar galantear a tarefa terá de o fazer com um pontapé de ressalto (ou drop), deixando-a tocar na relva antes de o pé lhe bater. Depois, os postes servem para um ensaio ser convertido, quando a bola é colocada sobre um cone algures numa linha perpendicular se marcou objetivo maior do jogo, o pontapeador dá uns passos atrás e cá vai disto. De acordo com as regras não escritas, nunca seria um brutamontes como George Kruis a fazê-lo.

Os 193 centímetros e o peso nos arrabaldes dos 125 quilos jamais ajeitaram o inglês a aproximar os pés da bola oval. A altura sempre o fez jogar a segunda linha, posição no pack de avançados para os mais altos e que define quem, por exemplo, é erguido em braços para saltar nos alinhamentos laterais. O râguebi esculpiu o corpo de Kruis para tais funções, moendo-lhe a cartilagem de uma orelha para a assemelhar a uma pequena couve-flor e mantendo-o pesado em músculo para suster a trabalheira de viver em rucks, mauls e formações ordenadas.

De todo seria suposto que o baloiçante pé esquerdo George convertesse três ensaios no derradeiro jogo da carreira. Menos ainda que o último, mesmo nas barbas dos postes, o fizesse afastar pouco da bola, rodopiar à meia-volta, dar o costado à bola e pontapeá-la com o calcanhar. Mas, pestanejando mais uma vez e esfregando os olhos, eis que se constava como o matulão inglês vestia a camisola de listas horizontais brancas e pretas da equipa em que cada jogador usa as meias da cor que bem entender.

Descodificando, a ousada afronta George Kruis deu-se frente à seleção do próprio país e só poderia surgir no contexto em que se deu.

Como inglês, ele jogou pela sua seleção no Mundial de 2015 e em várias edições do torneio das Seis Nações até ter ido, há dois anos, baixar os estores da carreira nos Panasonic Wild Knights, equipa da menos exigente liga do Japão. Aos 32 anos, ia terminar a carreira este verão e a derradeira aparição em campo aconteceu este domingo, em Twickenham, no estádio que serve de poiso à vida oval da Inglaterra, a convite dos Barbarians — fundada em 1890, é uma equipa que nunca teve um plantel fechado e há muito considerada o maior sinónimo de râguebi atacante, avesso ao uso de pontapés táticos na bola e cúmplice de um amor a um jogo bonito de se ver.

Fundados por um jogador que aproveitou o final da época para jogar com amigos e velhos conhecidos, ao invés de contra eles, os Barbarians têm, no máximo, uma mão-cheia de jogos por ano, vivem das receitas de bilheteira e publicidade desses encontros e convidam os jogadores e treinadores que lhes apetecer para aplicarem uma certa fórmula descrita no seu site: “é um clube que reúne jogadores de diferentes clubes para desfrutarem da camaradagem e jogarem um râguebi atacante e aventureiro, sem a pressão de terem que ganhar”.

Com uma mescla, sobretudo, de jogadores franceses escolhidos por Fabien Galthié, o selecionador gaulês que fez as vezes de treinador dos ‘bárbaros’, a equipa oleada apenas com uns quantos treinos durante a semana desmantelou a seleção inglesa. Marcaram oito ensaios, zarparam por entre braços desesperados com jogadas frenéticas de bola na mão, arrancadas da própria área de 22 metros, tendência que nem uma estreia negativa nos seus 132 anos de história remendada impediu de prosseguir até ao final do jogo.

Pouco antes do intervalo, o australiano Will Skelton encostou o ombro na cara de um adversário, não usando os braços e cometendo então jogo perigoso, quando os Barbarians venciam por apenas três pontos. Acabariam a partida com uma vantagem de 31, marcando quatro ensaios nos últimos cinco minutos e ganhando por 21-52. Coroando o bolo de uma certa humilhação para a Inglaterra — apesar de não se tratar de um jogo oficial (test), registou a terceira derrota e exibição sofrível seguida —, George Kruis ainda converteu um ensaio com o calcanhar. “No estando em que as minhas pernas estavam, achava que ia rasgar um adutor a fazer aquilo”, confessaria após o encontro, com se nada fosse.

Fora a parte do pé inusitada com que arriscou a conversão, jamais seria o número 4 a assumir a tarefa de acrescentar dois pontos aos cinco que valem um ensaio: os deveres pontapeadores ficam, por hábito, com o médio de abertura, o 10, ou outro jogador mais ágil, leve e acostumado a ter no pontapé um dos truques para inventar espaços a explorar durante o jogo. Na seleção inglesa, essa responsabilidade é agora de Marcus Smith, o sucedâneo de George Ford e Owen Farrell na posição que deverá ocupar, no próximo mês, na Austrália.

É lá que a seleção inglesa irá para três jogos diante dos wallabies na possivelmente última digressão do género, face à reformulação do calendário de jogos internacionais anunciado pela World Rugby que, a princípio, levará à extinção deste tu cá, tu lá entre as melhores seleções do hemisfério norte e sul. As visitas mútuas entre as equipas mais fortes do Seis Nações e as quatro do Rugby Championship (Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina), numa espécie de circuito fechado, deixam poucos buracos no calendário para que outras seleções do segundo ou terceiro degraus mundiais as possam defrontar.

Para Eddie Jones, o australiano volátil e carrancudo que está no cargo de selecionador de Inglaterra desde a desastrosa prestação do país no Mundial de 2015 (foi a primeira anfitriã do torneio a não sobreviver à fase de grupos), a digressão pelo país-natal poderá decidir-lhe o futuro: a seleção da rosa ficará três anos sem conquistar o torneio das Seis Nações e o seu jogo tem vindo a emperrar desde a final do Mundial perdida em 2019.