Wimbledon baniu tenistas russos da edição deste ano, então Dzalamidze trocou de nacionalidade: é agora georgiana e vai jogar em pares

A tenista Natela Dzalamidze, até agora russa, mudou de nacionalidade para contornar a medida que proíbe tenistas russos e bielorrussos de participarem no torneio de Wimbledon. A agora georgiana irá mesmo competir em pares, uma vez que a organização do torneio inglês já admitiu ser “impotente” para impedir que isso aconteça.

O All England Club admite que nada podia fazer no processo que levou a moscovita de mudar de nacionalidade. Em Roland-Garros, Dzalamidze jogou sob bandeira neutra apesar de então ainda ser atleta russa. Bessas condições, seria impedida de participar em Wimbledon, tal como vai acontecer com o número um do ranking ATP, Daniil Medvedev.

Perante a surpresa provocada pela tenista de 29 anos, o All England Club declarou ao jornal “The Times”: “A nacionalidade dos jogadores, definida pela bandeira sob a qual jogam em eventos profissionais, é um processo administrado pelos Tours e pela ITF [Federação Internacional de Ténis]”.

Em abril, a organização de Wimbledon dissera: “Tendo em conta o perfil dos ‘Championships’ no Reino Unido e à volta do mundo, temos a responsabilidade de desempenhar o nosso papel nos esforços gerais do governo (…) e das instituições desportivas para limitar a influência global da Rússia através dos meios mais fortes possíveis. (…) Seria inaceitável que o regime russo retirasse quaisquer benefícios do envolvimento de jogadores russos ou bielorrussos” no torneio de Wimbledon.