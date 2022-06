Sai Everton, entra David Neres: Benfica anuncia venda de ‘cebolinha’ ao Flamengo e compra de extremo do Shakhtar

O mercado continua agitado no Benfica e, depois de Mihailo Ristić, Alexander Bah e Petar Musa, David Neres é o quarto reforço das águias para a próxima temporada. Pelo extremo brasileiro, de 25 anos, o clube da Luz pagou ao Shakhtar Donetsk €15,3 milhões.

À Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica revelou que Neres assinou até 30 de junho de 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de €100 milhões. David Neres é sete vezes internacional brasileiro, tendo feito parte da seleção que ganhou a Copa América em 2019.

Formado no São Paulo, o atacante rumou à Europa na temporada 2016/17, para o Ajax. Em Amesterdão destacou-se, sobretudo, em 2017/18 e 2018/19, campanha em que ajudou os neerlandeses a chegarem às meias-finais da Liga dos Campeões. Depois de um período de menor protagonismo, foi vendido, no último mercado de inverno, ao Shakhtar Donetsk, clube pelo qual não se chegou a estrear de forma oficial pela paragem das competições provocada pela guerra na Ucrânia.

Caminho oposto ao de David Neres faz outro internacional brasileiro que venceu a Copa América em 2019.

O Benfica vendeu Everton ao Flamengo, num negócio com uma avaliação inicial de €13,5 milhões. O valor total poderá "atingir ou superar" os €16 milhões, pois as águias, informam, poderão receber €1 milhão em função da "concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Flamengo" e ainda "10% do valor de uma futura transferência" ou € 1,5 milhões "dependentes da manutenção do vínculo laboral do jogador com o Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador".

O 'cebolinha' sai da Luz depois de duas temporadas em que fez 15 golos em 95 jogos. Em 2020, Everton foi comprado ao Grémio por €20 milhões, sendo, na altura, uma das contratações sonantes para o regresso de Jorge Jesus a Portugal.