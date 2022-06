Rebenta a festa: em apenas seis horas, a cidade de Girona teve duas das suas equipas promovidas à primeira divisão

A cidade de Girona conhece o sabor da derrota a nível desportivo, mas quando é para ganhar também não faz a coisa por menos. No domingo, em apenas seis horas, as suas equipas de basquetebol e futebol carimbaram a subida às respetivas primeiras divisões. Entre cânticos, música e foguetes, Girona juntou-se a Barcelona, Bilbau, Madrid, Valência e Sevilha como as cidades espanholas com representação nas categorias superiores de ambas as modalidades.

A primeira vitória do dia foi para o basquetebol. Na época passada, Marc Gasol poderia ter assinado mais um contrato nos Estados Unidos, mas optou por afastar-se da NBA após 13 épocas com os Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e Los Angeles Lakers. O que não deixou para trás foi o basquetebol.

Gasol regressou ao seu país e juntou-se ao Girona como jogador, um clube que ajudou a fundar em 2014 e do qual é também presidente. A combinação jogador-presidente-proprietário não é muito comum, mas Gasol provou que pode funcionar: o clube de basquetebol espanhol conseguiu a promoção para a Liga ACB com uma vitória por 66-60 frente ao Movistar Estudiantes.

Seguiu-se o futebol e aqui os adeptos e equipa estavam ainda mais contidos. A culpa é de uma suposta “maldição do play-off” bem conhecida na cidade.

Sempre que tinham jogado num destes formatos de promoção para a primeira divisão espanhola, acabaram derrotados. Foi assim em 2013, 2016, 2020 e 2021. Fora isso, o clube não está a passar pelo melhor momento a nível financeiro, o que acabou por diminuir as expetativas de todos. Mas, enquanto ainda esperam por uma injeção de capital por parte dos proprietários, conseguiram o que poucos esperavam.

Para carimbar um lugar na La Liga, o Girona derrotou o Tenerife, que já tinha caído no play-off frente ao Getafe em 2017, por 3-1. "Conseguimos uma promoção que o Girona merecia. O Girona é imortal, levanta-se sempre", garantiu o treinador da equipa no final da partida.

Os adeptos de basquetebol tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo ao vivo, no pavilhão da equipa, mas os que preferem o futebol teriam que viajar até Tenerife para o fazer. Na impossibilidade, pediram que fossem colocados ecrãs gigantes na cidade — não foi permitido por causa da questão dos direitos televisivos. Algo que não estragou os planos dos adeptos, que se reuniram em todos os locais possíveis: cafés, restaurantes, casas. Isto até ao momento do apito final de ambos os jogos, quando encheram as ruas de Girona de bandeiras, camisolas, cânticos, buzinas e até lágrimas de muita alegria.

Festa essa que continuou ao longo desta segunda-feira, dia em que a equipa de futebol chegou a Girona e teve finalmente a oportunidade de festejar com os seus adeptos.