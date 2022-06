Lamento por um Mundial de inverno

A estas horas deveríamos estar a organizar os nossos dias em função dos jogos do Mundial. Em vez disso, o que é que fazemos? Instigado pelo meu filho mais velho, assisto desconsoladamente aos treinos livres do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, aprendo sem entusiasmo o que é um triplo bogey, perco alguns minutos com um combate de artes marciais, informo-me sobre o resultado da final de hóquei em patins e, por incrível que pareça, distraio-me com uma partida de poker com milhões de dólares em disputa.

De nada servem estes lenitivos. O que eu queria era a fartura do Mundial, a abundância inesgotável de jogos, o dia dividido de acordo com o horário das partidas, aquele estado de isolamento mental em que o nome de um trinco paraguaio tem mais importância do que a fatura da luz e as contas dos apuramentos nos distraem do saldo da conta bancária. Para quem se habituou a medir o tempo com recurso ao cronómetro dos Mundiais, esta novidade de um torneio no inverno é uma tragédia. Abre uma cratera nas nossas vidas de eternas crianças que se lembram de um golo de Julio Salinas contra a Coreia do Sul ou dos pormenores de um certo sábado em que Tomas Skuhravy, avançado checoslovaco, arrasou a Costa Rica com um hat-trick.

É uma linguagem secreta, essa dos factos obscuros dos Mundiais, que une todos os fiéis da religião do futebol: eles sabem quem foi Saeed Al-Oawairan, ouvem o nome Al-Deayea e veem um guarda-redes com calças pretas, sabem porque é que ninguém há de esquecer os golos de um Rússia-Camarões sem qualquer importância, conseguem em segundos fazer a ponte que leva de François Omam-Biyik a Papa Bouba Diop, lembram-se dos penáltis defendidos por Sergio Goycochea num verão italiano, das defesas de Michel Preud’Homme contra a Holanda em 94, do sangue de Luis Enrique num sábado em que eu regressava de um dia de praia na Fonte da Telha e do domingo em que o Canadá, na sua única participação em Campeonatos do Mundo, quase travou a França (só não pararam um remate de Papin, avançado que, meses antes, ao serviço do Club Brugge, tinha marcado um hat-trick ao Boavista na Taça UEFA, o que nos podia levar ao hat-trick de Gary Lineker contra a Polónia nesse Mundial da nossa desgraça e, porque a memória segue os seus próprios caminhos, a um bis de George Weah pelo Mónaco contra o Belenenses, que motivou a manchete da revista Onze Mondial “Hip, Hip, Weah!”, um Mónaco que era treinado por Arsène Wenger e que dois anos depois viria ao Estádio da Luz perder uma Taça das Taças numa das finais mais descoroçoantes de sempre).

Os Mundiais da nossa infância, dourados pela luz da nostalgia, têm outro encanto, mas mesmo os Mundiais vividos na idade adulta nos transportam para o tempo em que anotávamos em cadernos pautados os dados dos jogos, equipas iniciais, golos, cartões amarelos e vermelhos, em que fazíamos maratonas despreocupadas até quase termos uma overdose de bola e em que não queríamos pensar no abismo que se abria à nossa frente após a final — o que faríamos depois? Como ocuparíamos os nossos dias num bairro deserto e sem jogos do Mundial? Era como se habitássemos a véspera de uma semana interminável, suspensos num domingo que não queríamos que acabasse. Mas o domingo acabava e sabíamos, com uma resignação desesperada, que faltavam quatro anos para ser domingo outra vez.