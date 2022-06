Francisco J. Marques e Júlio Magalhães vão a julgamento no caso dos e-mails do Benfica

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e Júlio Magalhães, ex-diretor do Porto Canal, vão ser julgados no caso dos e-mails do Benfica divulgados durante programas do Porto Canal. O primeiro por seis crimes de violação de correspondência e um de acesso indevido, o segundo por três crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados.

A notícia tinha sido avançada pela revista "Visão" e foi confirmada pela Tribuna Expresso, que teve acesso ao despacho de pronúncia do juiz de instrução Carlos Alexandre.

O magistrado considera que ambos os arguidos "optaram ao longo de um período de um ano, por devassar e tomar conhecimento dos elementos ilicitamente obtidos que lhes foram endereçados e que sabiam não poder conhecer, deter ou divulgar", ou seja, a "divulgação das mensagens de correio eletrónico num programa televisivo no qual imputaram práticas ilícitas" a dirigentes do Benfica.

Carlos Alexandre considera estranho que os arguidos, que chamavam a atenção para a "alegada gravidade" dos conteúdos dos e-mails, nunca tenham procedido à sua denúncia às autoridades. E "apenas quando abordados pelas autoridades manifestaram disponibilidade para cooperar com a investigação e entregar os elementos em seu poder", o que revela que o que os moveu "não foi a reposição de uma suposta legalidade", mas antes uma "rivalidade clubística e as audiências" do Porto Canal.

O juiz corrobora os argumentos da acusação do Ministério Público de que os arguidos "agiram sempre com vontade, livres e conscientes, bem sabendo que as respetivas condutas eram proibidas e punidas por lei".

20 gigaytes de e-mails

Um pouco antes de 4 de abril de 2017, alguém acedeu sem autorização ao sistema informático do Benfica e ao correio eletrónico de vários colaboradores do clube. Essa pessoa decidiu partilhar essa informação com Francisco J. Marques.

A 4 de abril, essa pessoa, cuja identidade ainda não foi apurada pela Justiça, enviou documentos sobre os "briefings para os comentadores lampiões".

Posteriormente, Francisco J. Marques criou uma conta de e-mail que permitia a encriptação do conteúdo das mensagens.

A 6 de abril e a 12 de julho de 2017, o diretor de comunicação do FC Porto recebeu num total 20 gigabytes de correspondência eletrónica. "Face ao volume e características da correspondência eletrónica que foi remetida a Francisco J. Marques, este adquiriu um computador Macintosh, que manteve sem qualquer ligação à rede de Internet ou outra, para efetuar a análise ao conteúdo dos elementos que lhe eram remetidos", relata a acusação.

De seguida, Francisco J. Marques decidiu divulgar no programa Universo Porto da Bancada, em que era comentador, "a seleção de correspondência que previamente efetuava, inicialmente sozinho" e depois com o auxílio de Diogo Faria. "Com a premissa de que o fazia por conta do interesse público", Francisco J. Marques divulgou em primeira mão, "excertos de mensagem de correio eletrónico trocadas entre colaboradores da Benfica SAD e entre estes e terceiros, no âmbito da sua atividade profissional", adianta o Ministério Público.

O MP salienta que Francisco J. Marques apenas deixou de divulgar estes e-mails do Benfica após uma decisão do Tribunal da Relação do Porto, de 21 de fevereiro de 2018. Ou seja, quase um ano depois.

Entre 18 de abril de 2017 e fevereiro de 2018, cerca de vinte programas do Universo Porto da Bancada do Porto Canal revelaram ilegalmente 55 mensagens de correio eletrónico trocadas entre colaboradores do Benfica. Também foram divulgadas no programa dados sobre árbitros e de elementos da claque encarnada No Name Boys.