Adeptos do United iam protestar à porta de casa do CEO do clube, que se antecipou: foi ter com eles ao pub onde se estavam a reunir

Richard Arnold, CEO do Manchester United, conseguiu evitar uma manifestação à porta de casa, em Cheshire, condado vizinho de Manchester, quando soube que um grupo de adeptos se tinha encontrado num pub, antes do protesto. Em vez de ficar à espera deles, Arnold deslocou-se ao estabelecimento e conversou com os adeptos no local.

A "BBC" noticia que uma parte da conversa foi secretamente filmada e publicada nas redes sociais. Arnold, que em fevereiro substituiu Ed Woodward como executivo máximo dos red devils, pode alegadamente ser ouvido a falar nos mil milhões de libras que o clube “queimou” em jogadores, nos últimos anos. Richard Arnold diz também que o dinheiro que o novo treinador, o neerlandês Erik ten Hag, quer gastar em novos jogadores “está lá”.

Arnold terá também descrito a última época como “um pesadelo” e criticado os protestos dos adeptos em grande parte dos jogos em casa, na última fase da temporada. A relação entre os fãs e os donos americanos do clube, os Glazer, nunca foi fácil. Na época passada, houve protestos organizados em jogos em casa, mas também no próprio campo de treinos.

Desde 2013, com a saída de Alex Ferguson do comando técnico do Manchester United, o clube nunca mais venceu uma Premier League e o último troféu conquistado aconteceu em 2017, com José Mourinho (Liga Europa). O clube terminou 2021/22 no sexto lugar, sob o comando de Ralph Rangnick, treinador interino depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer.

A opção de Arnold de antecipar os protestos indo encontrar-se com os adeptos descontentes não terá acontecido por acaso. Em janeiro de 2020, o seu antecessor, Ed Woodward, viu a sua casa, também em Cheshire, ser atacada por adeptosdo clube.