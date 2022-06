“Acho que vai ficar”. Guardiola acredita que Bernardo Silva não sai do Manchester City

O treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, mostrou-se esta segunda-feira confiante na possibilidade de Bernardo Silva continuar no clube, apesar do alegado interesse do FC Barcelona, e destacou a importância do futebolista português na equipa inglesa.

“Sempre disse que não quero ter na equipa jogadores que não querem estar na equipa. Hoje, posso dizer que acho que o Bernardo vai continuar. É importante que ele fique. É um jogador importante e acho que vai continuar connosco”, afirmou Guardiola numa conferência de imprensa precisamente em Barcelona.

Contudo, o técnico catalão recusou abordar o alegado interesse do FC Barcelona, com a imprensa espanhola a apontar Bernardo Silva, de 27 anos, como um dos ‘alvos’ do emblema catalão para a próxima temporada.

O internacional português chegou ao City em 2017/18, depois de três épocas no Mónaco, e já ultrapassou o registo dos 250 jogos pelo clube.

FC Barcelona e Manchester City vão disputar um encontro particular em 24 de agosto, em Camp Nou, que servirá de beneficência e de luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

No evento de apresentação do jogo estiveram, além de Guardiola, o atual técnico dos catalães, Xavi, o presidente do clube, Joan Laporta, e Juan Carlos Unzué, antigo jogador e adjunto do FC Barcelona, que foi obrigado a abandonar a carreira de treinador em 2020 precisamente devido à ELA.

Unzué, atualmente com 55 anos, foi durante muitos anos guarda-redes do Sevilha (entre 1990 e 1997) e foi treinador principal do Celta Vigo (2017/18) e do Girona (2018/2019).