Preço dos bilhetes em Portugal: um futebol virado para a televisão e “em morte lenta”

A tradução literal de fan engagement é qualquer coisa como “engajamento de adeptos”. A expressão constava no título do comunicado feito pela Premier League, a 9 de junho, ao anunciar a boa nova para quem dá corpo aos estádios e recheia o futebol de significado. Mais abaixo lia-se que os clubes “foram unânimes ao concordarem” com a “manutenção do atual limite de 30 libras” no preço cobrado nos bilhetes para adeptos visitantes. Resumindo, o campeonato europeu que mais dinheiro gera em receitas televisivas e dos que mais gente coloca a assistir a jogos ao vivo fez com que, durante nove épocas, o preço a pagar para acompanhar a equipa que se apoie em estádio alheio ande à volta de €35.

A medida foi adotada em 2015-2016 e vai perdurar até 2024-2025 na liga que esta temporada registou uma média de assistência de 39.632 adeptos por jogo, segundo a contagem do site Transfermarkt. Nos estádios dos 20 clubes que competiram na Premier ­League as capacidades vão desde os 17.250 do humilde Community Stadium, do Brentford, aos 74.879 de Old Trafford, casa do Manchester United. “Todos reconhecem a importância crucial dos adeptos em gerar a melhor atmosfera possível nos jogos”, enalteceu também a liga inglesa.