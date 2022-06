MotoGP. Quartararo arrancou e não olhou mais para trás. Miguel Oliveira 9.º no GP Alemanha

Foi que nem um foguete. Francesco Bagnaia partia da pole para o GP Alemanha mas, num piscar de olhos, Fabio Quartararo passou o italiano, assumindo a liderança. E dali não mais saiu, fugindo aos adversários e beneficiando ainda da queda do italiano da Ducati, logo à terceira volta, numa curva 1 onde Joan Mir (Suzuki) cairia logo de seguida enquanto lutava por posição com Miguel Oliveira.

E com tantas desistências (Nakagami teria um acidente logo a seguir) e problemas mecânicos (para Maverick Viñales, por exemplo), o português foi aproveitando para galgar posições. O arranque não foi brilhante, mas o piloto da KTM manteve o 14.º posto, fez a sua corrida sem grandes percalços e no final da corrida cruzou a meta em 9.º.

Na frente não houve história: sem a oposição de Bagnaia, o campeão em título seguiu sozinho, com o francês Johann Zarco (Ducati) a nunca conseguir aproximar-se do compatriota. Mais interessante esteve a luta pelo último degrau do pódio. Inicialmente uma luta entre as duas Aprilia, de Aleix Espargaró e Maverick Viñales, a desistência de Viñales abriu as portas à recuperação de Jack Miller. O australiano da Ducati, que até teve de cumprir uma penalização nas primeiras voltas da corrida, chegou-se a Espargaró e, depois de um par de tentativas frustradas, conseguiria mesmo roubar o 3.º lugar ao espanhol, a três voltas do fim.

Para Fabio Quartararo é a terceira vitória do ano, a segunda seguida, depois do triunfo na Catalunha. O francês, que deu à Yamaha a primeira vitória no Sachsenring desde 2009, sucede a Marc Márquez, que ali venceu nos últimos oito anos que o Mundial visitou o circuito do leste alemão. O catalão da Honda foi operado, está fora de combate e não pode desta vez defender a incrível sequência que ia mantendo no GP Alemanha.

No Mundial, Quartararo reforça o 1.º lugar, agora com 172 pontos. Aleix Espargaró mantém-se em 2.º. Zarco subiu a 3.º, com 111. Miguel Oliveira escalou também uma posição na tabela e é agora 10.º, com 64 pontos. O campeonato não pára e na próxima semana há GP Países Baixos, em Assen.