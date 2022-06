Medvedev no lado lunar

Estávamos no 2.º set, com 3-1 no score e Daniil Medvedev servia para não deixar Hubert Hurkacz fugir ainda mais no marcador. Não lhe corria mal esse jogo de serviço, mas quando tinha ponto para fechar, deixou passar uma bola longa do polaco, convencidíssimo que ela ia fora. Não foi. O golpe de vista do russo parecia tão desconectado como o seu jogo na final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, este domingo. No ponto seguinte fez uma dupla falta.

Medvedev até ganharia esse jogo, mas aqueles dois pontos foram uma espécie de filme do duelo com Hurkacz e do próprio momento do jogador, que vive numa espécie de paradoxo: na última semana, destronou Novak Djokovic no topo da hierarquia do ténis, mas por estes dias há algo de pouco ligado no jogo de Medvedev, como uma roda dentada que de repente encontra uma pedra que trava o subtil e constante movimento da máquina.

A interdição por parte de Wimbledon a jogadores russos e bielorrussos, que impedirá o número 1 mundial de estar no terceiro torneio do Grand Slam do ano, terá as suas consequências no estado de espírito do moscovita de 26 anos, um ser peculiar dentro do court, com o seu estilo pouco ortodoxo mas eficaz. Em duas semanas consecutivas, Medvedev perdeu duas finais em relva e de forma surpreendente. Há uma semana, em ‘s-Hertogenbosch, foi o protagonista, no lado lunar, de uma das histórias deste ano no ténis: Tim van Rijthoven, um desconhecido neerlandês de 25 anos, apenas 205.º do ranking e que nunca tinha vencido qualquer encontro ATP até àquele torneio, bateu-o na final em parciais diretos (6-4 e 6-1). Medvedev assumiu que van Rijthoven o “destruiu” na final.

CARMEN JASPERSEN/Getty

Esta semana, em Halle, Medvedev teve até uma caminhada mais ou menos descansada até à final, onde o adversário era bem mais reputado que o neerlandês. Hubert Hurkacz é por estes dias um tenista em grande forma, número 12 mundial e 5.º cabeça de série no torneio alemão. E que contava por vitórias as quatro finais disputadas. Mas ainda assim surpreendeu a aparente apatia do líder do ranking, principalmente no primeiro set, onde aos erros, ao serviço que não apareceu, somou uma atitude pouco enérgica, com direito a muitas palavras arreliadas para a sua bancada, onde ao treinador Gilles Cervera se juntava Daria, a mulher do russo. O 6-1 no marcador para o polaco não eram uma surpresa face ao que se via na relva já calejada do court central de Halle.

No início do 2.º set, Medvedev permitiu desde logo mais um break a Hurkacz, com o polaco a mostrar uma grande variabilidade de jogo, difícil de acompanhar para um adormecido russo. E a atitude de Medvedev levou a uma situação caricata: farto dos erros e das palavras do jogador, o seu treinador levantou-se, pegou nas suas tralhas e abandonou a box, deixando Daria sozinha.

Daí para a frente, Medvedev aumentou o nível de jogo, mas nunca colocou em causa o domingo quase perfeito de Hurkacz, que fechou a final e seu quinto título com um 6-4, em pouco mais de uma hora de jogo. Para o polaco é o primeiro título em relva, além que entra num lote de apenas sete jogadores que venceram as suas primeiras cinco finais ATP.

Já Medvedev continua sem títulos em 2022, apesar da liderança no ranking. As duas derrotas das últimas semanas seguem-se à final perdida do Open da Austrália, em fevereiro. O russo vai agora jogar o ATP de Maiorca já na próxima semana - onde também está o português João Sousa - mas, sem poder estar em Wimbledon, a sua cabeça já estará na temporada de hard court e na preparação do US Open, no final do verão, onde defende o título conquistado há um ano.