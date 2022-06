Depois de falhar o penálti que atirou França para fora do Euro 2020, Mbappé ponderou deixar a seleção

Foi uma das surpresas do Europeu de 2020, jogado no último verão. Nos oitavos de final, e depois de um jogo de loucos que terminou com 3-3 no marcador, a Suíça eliminou a França da prova no desempate através de pontapés da marca de grande penalidade. E o falhanço decisivo seria obra de não mais do que a estrela da seleção gaulesa, Kylian Mbappé.

Depois de brilhar no Mundial da Rússia, sendo instrumental para que França ganhasse o título pela segunda vez, o jovem vivia na Arena Nacional de Bucareste uma das maiores desilusões da carreira, ao ponto de ponderar deixar mesmo a seleção. A revelação foi feita pelo presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel le Graet, numa entrevista ao “Journal du Dimanche”.

“Tivemos uma reunião depois do Euro e ele sentia que a federação não o tinha defendido depois do penálti falhado e de todas as críticas que recebeu nas redes sociais. Estivemos cinco minutos no meu escritório”, começou por contar Le Graet, recordando que Mbappé estava “chateado”.

“Já não queria jogar por França, algo que eu obviamente não apoiava. Ele é um vencedor e estava muito frustrado, como todos nós, com a eliminação”, continuou o responsável federativo, que deixou grandes elogios ao avançado, que recentemente surpreendeu ao renovar pelo Paris Saint-Germain quando tudo indicava que seria reforço do Real Madrid: “É um tipo fantástico, muito mais generoso do que aquilo que se pensa”.

Em outubro de 2021, quatro meses depois da derrota com a Suíça, Kylian Mbappé assumiu numa entrevista ao “L’Equipe” algumas dúvidas sobre o seu futuro na seleção. “Sempre joguei de borla pelo meu país. Sobretudo, nunca quis ser um problema e senti que supostamente começava a ser um problema, que as pessoas sentiam que eu era um problema”, disse, frisando que o mais importante é sempre “a seleção de França”.

“E se a seleção francesa é mais feliz sem mim, assim será”, atirou. Uma ameaça que acabou por não se concretizar.