Andebol. Barcelona campeão europeu pela 11.ª vez. E há um português entre os vencedores

O FC Barcelona sagrou-se este domingo campeão europeu de andebol pela 11.ª vez, ao vencer os polacos do Kielce no desempate por livres de sete metros, após o empate 32-32 no prolongamento da decisão da ‘final four’ da Liga dos Campeões.

O jogo foi extremamente equilibrado, como os empates registados no final do tempo regulamentar (14-13) e do prolongamento (32-32) evidenciam, mas os catalães foram 100% eficazes nas grandes penalidades e acabaram por vencer por 37-35, convertendo cinco penalidades contra três do adversário.

O grande destaque da partida foi o internacional espanhol Aleix Gómez, dos 'blaugrana', autor de nove golos, ele que já tinha estado em evidência na meia-final, no sábado, frente aos alemães do Kiel, ao marcar 12 golos.

Com mais esta conquista, o FC Barcelona, que já tinha erguido o troféu na época passada, sagrou-se pela 11ª vez campeão europeu, a quarta no sistema ‘final four’, naquela que foi a sua sétima final neste modelo competitivo. O português Luís Frade, a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, esteve afastado da final mas sagrou-se também bicampeão europeu. No final, foi chamado pelos colegas de equipa para ser um dos primeiros jogadores a levantar a taça.

Horas antes, no jogo para o terceiro e quarto lugares, os alemães do Kiel venceram os húngaros do Veszprem, por 37-35, também nas grandes penalidades, visto que no final do tempo regulamentar se registava um empate a 34 golos, mas neste jogo entre os vencidos das meias-finais o regulamento não prevê a disputa de um prolongamento.