Sporting tenta fazer valer novo parecer para recontagem dos títulos

O Sporting não terá ficado satisfeito com as conclusões dos dois pareceres apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol sobre a recontagem de títulos de campeão nacional e vai pedir que um terceiro parecer seja tomado em consideração na Assembleia-Geral da FPF marcada para dia 29, onde a questão ficará clarificada.

De acordo com o diário “Record”, o Sporting continua a reclamar as quatro Ligas decorrentes das vitórias no Campeonato de Portugal em 1922/23, 1933/34, 1935/36 e 1937/38, tendo como base um documento redigido pelo professor Diogo Ramada Curto.

Os dois pareceres apresentados pela FPF não abraçam as pretensões do Sporting. O parecer número 1, que defende que se contem os vencedores do Campeonato de Portugal e do Campeonato da Liga como campeões nacionais, dá ao clube de Alvalade mais dois títulos; o segundo parecer diz que o Campeonato de Portugal é antecessor da Taça de Portugal e o Campeonato da Liga o correspondente ao Campeonato Nacional. E neste segundo documento a contagem do Sporting não sofre alterações. Por outro lado, é a solução defendida pelo Benfica.

A vontade do Sporting deve, no entanto, não ser tomada em conta, diz o “Record”, que sublinha que a FPF só deverá aceitar novas propostas no debate da AG se estas forem subscritas com 10% dos clubes, o que não deverá acontecer.