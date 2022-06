Há esperança para a Mercedes? Hamilton não parece convencido: “Nada do que façamos parece resultar. O carro está a ficar pior”

O GP Espanha, um dos territórios Mercedes dos últimos anos, parecia trazer alguma esperança ao construtor alemão nesta temporada de 2022 feita de desilusões e dificuldades. Russell foi ao pódio, Hamilton terminou em 5.º. Mas no Mónaco os Mercedes voltaram a sofrer e em Baku, mesmo que globalmente com um dos melhores resultados da temporada (Russell 3.º e Hamilton 4.º), o que ficou na retina foram as oscilações bamboleantes dos carros e a imagem de Hamilton quase sem se conseguir mexer, com as costas a penar, depois da corrida mais exigente em termos físicos que teve na carreira, confissão do próprio heptacampeão mundial.

E para o regresso ao GP Canadá ao Mundial, após dois anos de ausência devido à pandemia, não há boas notícias para a Mercedes. Durante os treinos livres de sexta-feira, a equipa tentou várias soluções, mas o monolugar continua a não corresponder. Mais: de acordo com Hamilton, está mesmo a piorar.

“Nada do que façamos com este carro parece resultar, por isso estamos a tentar diferentes afinações. Eu e o George [Russell] fomos para a pista com afinações muito diferentes na segunda sessão de treinos, para tentar perceber o que é que funciona. Não sei como foi com ele, mas para mim foi um desastre”, confessou o britânico, que testou um fundo novo no seu Mercedes, sem resultados práticos em termos de desempenho.

Hamilton diz mesmo que “o carro está a ficar pior, é cada vez mais triste” e que a Mercedes tem provavelmente de começar já a pensar no próximo ano, já que 2022 estará irremediavelmente perdido - o inglês é apenas 6.º no Mundial de pilotos, já a 88 pontos de Max Verstappen: “É o carro que vamos ter para este ano e por isso o que temos de fazer é trabalhar duro para termos um carro melhor no próximo ano”.

O circuito de Montreal é um dos mais profícuos para Hamilton, que ali soma sete vitórias. Uma oitava em 2022 parece totalmente fora da atual realidade da Mercedes. “Isto é o pior que alguma vez senti um carro aqui”, confessou, deixando alguma esperança para durante o fim de semana pilotos e engenheiros consigam ainda mitigar alguns dos problemas do carro, que Hamilton diz serem “estruturais”, nos próprios fundamentos que deram origem ao W13.

“É um esforço monumental que tenho de fazer a toda a hora para que o carro não vá para o muro. O carro ressalta, deixa o solo e quando aterra vai para todas as direções”, explicou ainda o piloto, que sublinhou ainda que a equipa subiu o carro para tentar evitar as oscilações, mas que tal “não fez diferença”.

O físico sofre

Em Montreal, Lewis Hamilton congratulou-se com a decisão da FIA de reconhecer que o porpoising, a vibração extrema que está a afetar os carros de 2022, como algo que poderá afetar o físico dos pilotos. O britânico tem sido um dos mais vocais nas queixas e também um dos que mais tem sofrido com as oscilações que parecem já a imagem de marca dos novos monolugares da Fórmula 1.

O piloto de 37 anos diz mesmo que esta semana está “um pouco mais baixo”, depois de um GP Azerbaijão em que o chamado “golfinhar” dos carros pareceu mais violento do que nunca. “Os discos da minha coluna não estão na melhor forma neste momento, o que não é bom para a longevidade. Não há necessidade de termos lesões a longo prazo”, diz o britânico, que admite também que tem vindo a sofrer com dores de cabeça, precisando de analgésicos para minimizar as dores.