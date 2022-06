A chuva fez uma inesperada aparição em Montreal, Verstappen dançou para a pole e Alonso mostrou que não desaprendeu

A meteorologia avisava para não se contar com chuva este sábado em Montreal, mas as previsões falharam em grande. O quarto treino livre já se fez em pista molhada e nos primeiros minutos da sessão de qualificação para o GP Canadá as pingas ainda caiam no asfalto, com todos os pilotos a saírem de pneus de chuva.

As qualificações à chuva são sempre imprevisíveis, mas algo já era certo: Charles Leclerc (Ferrari), com uma série de alterações no motor do Ferrari, iria partir da última linha, ao lado de Yuki Tsunoda, também ele penalizado. Tudo o resto estava nas mãos do asfalto do circuito de Montreal, de regresso ao Mundial após dois anos de ausência devido à pandemia. E as surpresas não demoraram. Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Sebastian Vettel (Aston Martin), que tão bem tinham andado à chuva no derradeiro treino livre, apenas um par de horas antes, quedaram-se pelo Q1. Para os encasacados adeptos nas bancadas também houve desilusão, com os dois pilotos canadianos da grelha, Lance Stroll (Aston Martin) e Nicholas Latifi (Williams) também a terem vida curta no treino.

Bem parecia estar a raposa velha Fernando Alonso (Alpine), consecutivamente a meter-se entre os carros da frente, porque a experiência ainda é um posto nestas coisas de andar à chuva.

No Q2, más notícias para um dos candidatos ao título. Se a Ferrari já sabia que teria de enfrentar a qualificação sem um dos seus pilotos, a Red Bull logo logo provou da mesma desgraça: já com quase todos os pilotos com pneus intermédios, Sergio Pérez estatelou o seu carro nas barreiras da curva 3, terminando antecipadamente a jornada e obrigando ao lançamento de bandeiras vermelhas. Lando Norris (McLaren) também ficaria pelo Q2, tal como Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que viu o seu colega de equipa Guanyu Zhou a chegar pela primeira vez ao Q3, onde também entraram os dois Haas.

Clive Rose/Getty

E Alonso continuava a lutar com os grandes, parecendo muitas vezes o único capaz de assustar Max Verstappen (Red Bull), que com a pista a ficar cada vez mais seca ia batendo tempos atrás de tempos.

Para o Q3 a dúvida era: já seria possível usar pneus slicks? Mesmo com uma trajectória seca a fazer-se notar, todos os pilotos mantiveram os intermédios. George Russell foi o único a arriscar macios e deu-se mal, despistando-se e maltratando a asa traseira. O mau resultado do experimento do britânico confirmou aquilo que Max Verstappen já teria dito para a sua garagem: a qualificação teria mesmo de terminar com intermédios e foi com eles que o neerlandês levitou tranquilamente até à pole.

Os momentos finais foram de ansiedade máxima, com muitos pilotos a melhorar tempos e Fernando Alonso na derradeira oportunidade a saltar para segundo, à frente de Carlos Sainz (Ferrari), voltando a uma primeira linha de partida 10 anos depois - a última vez tinha sido no GP Alemanha de 2012, quando ainda era piloto Ferrari.

Um lacinho em cima dos dois primeiros dias de GP Canadá em que o espanhol de 40 anos foi sempre hiper-competitivo. E para amanhã el plan é simples: “Vou atacar o Max na primeira curva”, disse na entrevista rápida logo após a sessão.

Lewis Hamilton mostrou-se aparentemente mais à vontade com o Mercedes e vai partir de 4.º, a melhor qualificação da época, seguido dos dois Haas de Kevin Magnussen e Mick Schumacher, do Alpine de Esteban Ocon, George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) e Zhou.

O GP Canadá arranca domingo às 19 horas de Lisboa.