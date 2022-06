World Rugby adia decisão sobre exclusão de Espanha do Mundial - e que deu a Portugal um lugar no derradeiro play-off

A audiência desta quinta-feira perante o Comité de Recurso da World Rugby, relativa à utilização indevida, por parte da seleção espanhola, do jogador nascido sul-africano Gavin van den Berg, não foi conclusiva. A complexidade do processo terá levado o Comité a adiar a decisão e, de acordo com o comunicado emitido pela Federação Espanhola de Râguebi, o resultado deverá ser revelado a meio da próxima semana.

O apelo espanhol cita antecedentes de outras seleções que cometeram infrações semelhantes e não foram sancionadas. Segundo o “El Mundo”, Espanha acusa van den Berg, cuja utilização indevida deixou o país fora do Mundial, de ser o culpado de tudo, e terá adicionado testemunhos e provas contra as declarações do jogador. A documentação de van den Berg tinha sido falsificada por terceiros para ocultar que, em 2019, tinha estado fora de Espanha mais de dois meses.

Na sua primeira sentença, a World Rugby considerou que tanto a Federação como o atleta tinham desrespeitado a norma sobre jogadores naturalizáveis por residência. Lembra o “El Mundo” que o organismo do râguebi espanhol foi duplamente castigado, desportiva e financeiramente. Quanto a van den Berg, limitou-se a ser chamado à atenção, porque “deveria saber que não era elegível”. No entanto, o jogador não foi verdadeiramente sancionado, uma vez que a World Rugby aceitou o argumento de que que a federação espanhola deveria tê-lo informado, instruído e interrogado.

O recurso procura agora desmentir a versão de van den Berg. Um dos treinadores da equipa espanhola, José Manuel Corchado, afirma que, a 2 de setembro de 2021, três meses e meio antes da estreia do jogador por Espanha, o contactou para “o informar dos requisitos” para ser chamado. Corchado diz: “Falámos expressamente de termos de comprovar que não tinha saído mais de 60 dias de Espanha nos últimos três anos. Explicámos a Gavin a importância das normas para representar Espanha, ele afirmou ter compreendido tudo e, naquele momento, assinou a declaração”.

Ainda que van den Berg tenha sido ilibado da falsificação da sua documentação pelos autores confessos, novas provas fizeram crescer no seio da seleção espanhola a convicção de que o sul-africano estava ao corrente da fraude. Um outro jogador internacional, não identificado, disse ao “El Mundo” que van den Berg “sabia de tudo antes de ser chamado à Seleção”.

De recordar que, com a exclusão da seleção espanhola, Portugal ganhou nova oportunidade de se qualificar para o Mundial de 2023, através do último torneio de qualificação.