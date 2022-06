O campeão de xadrez Magnus Carlsen anda aborrecido com a tarefa de encontrar um rival que o motive: “Contra alguns não sei se jogarei”

Magnus Carlsen, campeão do mundo de xadrez, admite renunciar ao título por estar desmotivado. Há já uns meses que o norueguês vem avisando que não sente vontade de defrontar os adversários do costume, preferindo a hipótese de se retirar da modalidade. Até há pouco tempo, Carlsen esteve mais de dois anos sem perder e quase alcançou os 2.900 pontos ELO.

Ao “El Mundo”, o grande mestre espanhol Miguel Illescas explica: “Neste momento, [Carlsen] é intocável. Ninguém pode roubar-lhe a coroa num Mundial a 14 partidas. Para que isso aconteça, os adversários precisam de evoluir muito e ele tem de perder a motivação”. Tudo indica que é mesmo isso que está a acontecer: Magnus Carlsen anda aborrecido.

“As possibilidades de eu desiludir quem espera que eu jogue o próximo Mundial são muito altas. (…) Contra alguns, não sei se jogarei”, disse Carlsen, após a última vitória. Tudo dependerá do adversário, o vencedor do Torneio de Candidatos. Se for o iraniano naturalizado francês Alireza Firouzja, Carlsen jogará contra ele; se for qualquer outro, prevê o “El Mundo” que o norueguês nem se sentará à mesa.

“Firouzja constitui um desafio, uma motivação, porque é muito jovem [18 anos] e fala-se muito dele. De qualquer forma, perante ele, poderia demonstrar que também é capaz de derrotar a nova geração. E haveria alguma expectativa mediática, não se atribuiria o campeonato a Carlsen antes sequer de este competir”, afirma Illescas, que acrescenta outros fatores: “Muitos dizem que Carlsen apenas se faz rogado para aumentar o caché; mas há outro tema no ar – o formato [das competições].”

De acordo com o jornal espanhol, há muito que Carlsen reclama que o Mundial incorpore partidas de xadrez tradicional com outras, semirrápidas e rápidas. Segundo o norueguês, o formato usado para decidir os campeões do mundo premeia os jogadores defensivos e anula o espetáculo. A FIDE, Federação Internacional de Xadrez, tem introduzido inúmeras novidades nas suas provas, mas não parece disposta a tocar no Mundial. No entanto, o caso poderá mudar de figura se Magnus não estiver presente.