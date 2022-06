FC Porto confirma “princípio de acordo” para venda de Fábio Vieira ao Arsenal

Fábio Vieira está mesmo de saída do FC Porto. O jovem médio ofensivo de 22 anos seguirá para o Arsenal, com os dragões a confirmarem um "princípio de acordo" com o emblema da Premier League para a transferência.

À CMVM, o FC Porto informou que a cedência do jogador será "a título definitivo" pelo valor de "40 milhões de euros, sendo que destes, cinco milhões de euros estão dependentes da concretização de objetivos desportivos".

De acordo com os campeões nacionais, "o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias".

Trata-se da segunda saída de relevo do futebol português para Inglaterra no espaço de uma semana, depois do Liverpool contratar Darwin Núñez ao Benfica, por 75 milhões de euros, mais €25 milhões por objetivos.

Na última temporada, Fábio Vieira fez um total de 39 jogos em todas as competições, afirmando-se como uma peça importante na conquista do título do FC Porto. Marcou sete golos e ofereceu 16 assistências, argumentos que terão convencido Mikel Arteta, treinador da equipa de Londres, 5.º classificado na última Premier League. No Emirates, Fábio Vieira vai juntar-se a Cedric Soares e Nuno Tavares, os outros portugueses do plantel.