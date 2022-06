De Vancouver à Cidade do México: FIFA já escolheu as 16 cidades que vão receber o Mundial de 2026, disputado nos EUA, México e Canadá

A FIFA já escolheu as 16 cidades que vão acolher a primeira edição de um Mundial com 48 equipas. O Campeonato do Mundo de 2026 será disputado maioritariamente nos Estados Unidos, mas também no México e no Canadá. O organismo máximo do futebol mundial revelou, esta quinta-feira, alguns detalhes relativos às cidades anfitriãs do Mundial, sendo que fica clara a predominância dos EUA (11 localidades) em relação aos países companheiros de organização, com o México a ter jogos em três cidades e o Canadá em duas.

O presidente da FIFA falou em conferência de imprensa a partir de Nova Iorque. “Esta parte do mundo não se apercebe do que vai acontecer aqui em 2026”, disse Gianni Infantino. A apresentação foi dividida em três grupos regionais: Este, Central e Oeste. No primeiro, destacam-se nomes como Toronto, Boston, Miami ou a menos conhecida East Rutherford, em New Jersey, onde está o estádio dos New York Giants e Jets, da NFL. No segundo, encontramos Dallas, Atlanta, Monterrey e Cidade do México. Do grupo da região Oeste, fazem parte Vancouver, Seattle, São Francisco ou Guadalajara.

O Rose Bowl, de Pasadena, na Califórnia, palco da final do Mundial 1994, o único organizado nos EUA até agora, ficou de fora do lote final, bem como a candidatura combinada de Baltimore e Washington DC, o que significa que não haverá futebol na capital dos Estados Unidos.

“Foi uma escolha difícil”, disse Colin Smith, diretor de torneios e eventos da FIFA. “Não se consegue imaginar vir aos EUA e a capital não ter um papel importante no torneio”, continuou. Infantino anunciou que o National Mall, em Washington DC, vai receber uma festa para adeptos.

Nos três países organizadores, há uma relação muito distinta com o futebol. O México é, definitivamente, a nação onde a modalidade tem mais impacto. Passará a ser, inclusive, o primeiro país a organizar o Mundial por três vezes. Nos EUA, há adesão ao desporto, mas esta fica a milhas de modalidades como o futebol americano, o basquetebol ou o basebol. Já o Canadá tem uma relação muito distante com o jogo que encanta a maior parte do mundo.

O palco da final do torneio ainda não foi decidido. A FIFA promete ter em conta as temperaturas que se fazem sentir em cada uma das regiões. Questionado acerca da possibilidade de o derradeiro jogo ser disputado em Nova Iorque ou na Cidade do México, Infantino brincou: “Nova Iorque é definitivamente candidata, tal como as outras 15 cidades”.