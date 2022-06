Apesar do “sofrimento”, o pé de Nadal permite-lhe "tentar jogar Wimbledon" três anos depois

Os cordões dos sapatos do pé esquerdo desapertados indiciavam o desconforto que para ninguém é novidade que aquele corpo musculado sente. A Síndrome de Müller-Weiss, que mora em Rafael Nadal desde os 18 anos e lhe degenera o osso escafóide tarsiano, faz dele não um tenista que está lesionado, mas sim um desportista que vive com uma lesão. Depois de superar a dor para voltar a vencer em Roland-Garros, a série de entrevistas e atos promocionais feitos pelo espanhol tiveram como protagonistas as imagens do pé de Rafa fora do sapato, procurando aliviar a dor que também se demonstrava com um andar manco do mais titulado tenista de sempre a nível de majors no ténis masculino.

Conquistado que estava o torneio de Paris, Nadal viajou a Barcelona para alguns tratamentos, que, diz, lhe deixaram "sensações estranhas", já que, apesar de terem feito "diminuir a dor", provocaram "coisas estranhas no pé", que, por vezes, "adormecia". Mas, após os "dias difíceis" que se seguiram a Roland-Garros, o espanhol está "contente" porque não coxeia "há uma semana", sentindo "melhorias", as quais o levaram a dar uma boa notícia.

Sentado no Mallorca Country Club, onde tem estado a treinar nos últimos dias, o balear revelou que a sua "intenção" é "tentar jogar Wimbledon", torneio que não disputa desde 2019. Nadal viajará para Londres na segunda e tentará preparar-se "da melhor forma possível", treinando em solo britânico e, provavelmente, disputando um ou outro "encontro de exibição".

Nadal já venceu Wimbledon em 2008 e 2010, mas os problemas físicos dos últimos anos têm-no afastado não só do major londrino, mas de qualquer encontro em relva, superfície onde não compete há três anos. Ainda que seja o terreno que "pior" lhe faz ao pé, confessa, o jogador vai para o All England Club "com confiança", até porque "todos os dias" tem vindo "a melhorar".

Rafa não disputará qualquer torneio de relva antes de Wimbledon, pelo que lá chegará "com poucas referências" sobre o seu estado. Mas o espanhol assume com naturalidade que o "ténis é imprevisível", ainda que tenhamos vivido "uma época em que os mesmos três ou quatro jogadores disputavam os melhores torneios", o que "não foi o normal ao longo da história. "Vimos o que aconteceu na semana passada nos Países Baixos: esta é uma superfície em que acontecem coisas inesperadas", sublinhou.

Ao ter erguido, em 2022, os troféus no Open da Austrália e em Roland-Garros, continua em aberto, para Nadal, a hipótese de fazer o Grand Slam de calendário, ganhando os quatro principais torneios da temporada num mesmo ano. Ainda que tenha dito que, após Wimbledon, o seu plano passa por "descansar, jogar em Montreal e depois o US Open", o espanhol garantiu ser "muito difícil pensar" que pode fazer algo que nenhum homem logra desde Rod Laver, em 1969.

Europa Press News/Getty

Em Wimbledon, Nadal disputará um torneio que não contará com tenistas russos nem bielorrussos, excluídos como resposta à guerra na Ucrânia. Assim, o número um do mundo, Daniil Medvedev, não estará presente, tal como o número dois, Alexander Zverev, a recuperar da lesão que sofreu nas meias-finais de Roland-Garros contra Nadal. Também de fora estará Roger Federer, ainda lesionado.

Vencedor no All England Club em 2008 e 2010 e finalista vencido em 2006, 2007 e 2011, Nadal volta a Wimbledon com uma novidade na bagagem. A imprensa espanhola vinha informando há alguns dias que o jogador espanhol e Mery Perelló, juntos há quase 20 anos e casados há três, esperavam o primeiro filho. Rafa sublinhou que não costuma "falar da vida pessoal", dado que já está "muito exposto" no plano profissional, mas confirmou que será pai, algo que "não sabe" como "mudará a sua vida".