A FIA está preocupada com a segurança dos pilotos e altera regras da Fórmula 1 para tentar combater a vibração dos carros

A FIA, órgão máximo do automobilismo mundial, alterou as regras da Fórmula 1 para minimizar as queixas de alguns pilotos – principalmente Lewis Hamilton – acerca do “porpoising”, a vibração dos carros em certas zonas das pistas. O heptacampeão do mundo sentiu visíveis dificuldades durante a corrida em Baku, no Azerbaijão, tendo inclusive sido ajudado a sair do monolugar, no fim da prova.

A vibração severa dos carros tem sido um problema inesperado após a introdução, em 2022, de novas regras no design dos carros. A Mercedes tem sido uma das equipas mais prejudicadas. Depois de Daniel Ricciardo, da McLaren, ter vindo dizer que as queixas de Hamilton “não eram exageradas”, e de outros pilotos terem referido o problema, a FIA resolveu atuar.

A diretiva técnica da FIA antes do GP do Canadá deste fim de semana vai obrigar as equipas com problemas de vibração a alterar as definições dos seus carros para proteger os seus pilotos, com a introdução de um limite de “oscilações verticais”. Segundo a Sky Sports, a FIA ainda não confirmou se as regras serão implementadas em Montreal, com o anúncio a ter sido feito pouco mais de 24 horas antes da sessão de treinos livres de sexta-feira.

Pode ler-se no comunicado da FIA: “No seguimento da nona ronda do campeonato do mundo de Fórmula 1 deste ano, durante a qual o fenómeno das oscilações aerodinâmicas (…) da nova geração de carros de F1, e o efeito deste, durante e após a corrida, na condição física dos pilotos, (…) a FIA, como órgão governativo da modalidade, decidiu que, no interesse da segurança, é necessário intervir para requerer que as equipas façam os ajustes necessários para reduzir ou eliminar o fenómeno”.

A FIA anunciou ainda que vai dar início a um inquérito, em diálogo com as equipas, sobre como reduzir a vibração a médio prazo. O problema origina dor, mas também pode distrair os pilotos e causar acidentes a alta velocidade.

George Russell elogiou as medidas e acrescentou: “Penso que isto é algo que todos consideram estar a ser pressionado pela Mercedes, mas de um ponto de visto puramente comportamental, nós não queremos verdadeiramente que as coisas mudem porque, se isso acontecer, nunca sabes se isso vai jogar a teu favor ou contra ti”.