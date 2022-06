Dani Alves deixou o Barcelona com um abraço do treinador e antigo companheiro, Xavi. E agora quer jogar para ir ao Mundial

O lateral brasileiro Dani Alves, histórico do Barcelona, anunciou a saída do clube para jogar mais e garantir a presença entre os convocados de Tite para o Mundial do Catar. De acordo com o jornal catalão “Sport”, Alves irá procurar um clube de primeiro ou segundo nível europeu para não se afastar da órbita da seleção do Brasil.

O técnico que conduz a canarinha tem mostrado que o veterano de 39 anos mantém a sua importância na equipa, dando-lhe a titularidade e os 90 minutos na goleada à Coreia do Sul e substituindo-o aos 70 minutos no jogo frente ao Japão. Assim, o grande objetivo de Alves será garantir que continua a ser desejado na equipa da sua pátria.

Na terça-feira, soube-se que o treinador do Barcelona, antigo companheiro de equipa de Dani Alves, não contava com o brasileiro para a nova época. Escreve o “Sport” que o próprio lateral tinha pedido ao técnico e amigo que, chegado o momento, o olhasse nos olhos e lhe dissesse com total transparência que já não tinha lugar na equipa. Assim terá sido.

Mas Xavi não deixou de, à maneira do século XXI, publicar uma mensagem afetuosa na sua conta de Instagram, elogiando Dani Alves e chamando-lhe “exemplo”, fazendo questão de acrescentar: “Em qualquer sentido da palavra. Obrigado por tudo, amigo!”.

A idade não perdoa e, à porta dos 40, o brasileiro enfrentaria a concorrência de Sergi Roberto, Serginho Dest e a muito provável chegada de César Azpilicueta.

Dani Alves chegou a Barcelona em 2008/09, proveniente do Sevilha, e logo se impôs na equipa catalã. Por lá ficou até ao final de 2015/16, quando se mudou — por pouco tempo — para a Juventus. Tinha regressado a época passada com o claro objetivo de acrescentar experiência à equipa jovem que Xavi quer conduzir a glórias semelhantes às do passado.