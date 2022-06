Cultura de abuso na ginástica britânica: treinadores impunham “tirania da balança” e proibiam crianças de comer e beber água

Crianças eram forçadas a ficar “penduradas” das argolas de ginástica por chegarem atrasadas ao treino ou proibidas de irem à casa de banho, ou de beberem água, durante sessões mais prolongadas. Há o caso de uma que se lembra de um treinador lhe “gritar tão perto da cara” que conseguia “cheirar-lhe o hálito e sentir os perdigotos” a irem contra a sua face. Outras admitiram “não saber” como as suas pernas “não se partiram” quando os treinadores as alongavam, ou se sentavam em cima delas.

Estes são alguns excertos dos mais de 400 depoimentos recolhidos, durante cerca de dois anos, por Anne White, magistrada que foi encarregue de liderar a investigação a centenas de denúncias de abuso feitas na British Gymnastics, o equivalente à Federação Britânica de Ginástica que, entre 2008 e 2016, nem sequer guardava registo de queixas feitas contra os seus treinadores, escreve o “The Guardian”.

As conclusões do relatório final, de 306 páginas, foram conhecidas esta quinta-feira. “Uma pessoa imagina quantos escândalos desportivos serão necessários até o governo entender que precisa de agir para proteger crianças que participem no desporto”, criticou a advogada, citada pelo mesmo jornal. “Ouvi relatos extremos de ginastas que escondiam comida, por exemplo, debaixo do telhado ou da cama dos seus quartos, sobre treinador que faziam inspeções de estilo militar às suas malas de viagem, à procura de comida”, acrescentou.

Uma denúncia deu conta de como ginastas — as raparigas eram mais vezes alvo deste tipo de tratamento, denota o “Daily Telegraph” — eram forçadas a “estar em pé e em cima de uma barra durante duas horas por terem medo de tentar uma manobra”. Outra falou da existência de “uma tirania da balança”, revela a “Sky Sports”, que era “liderada por treinadores e bastante desnecessária”. Houve até relatos hábitos “pouco saudáveis” de “purga ou desidratação” para as ginastas “manterem um peso baixo que satisfizesse os seus treinadores”.

Apesar de terem sido recebidas 30 denúncias de abusos sexuais, a maioria das queixas refere-se a abusos físicos e psicológicos. Embora nenhum jornal britânico balize, especificamente, em que período terão ocorrido estes casos, terá sido algures no início desde século: até 2008, o Reino Unido nunca conquistara uma medalha olímpica na ginástica artística, tendo vencido 16 em quatros edições dos Jogos desde então.

Até 2017, lê-se no relatório, segundo o “Daily Telegraph”, o desporto britânico “nunca tinha colocado o bem-estar dos atletas na primeira fila das prioridades”. Perante a investigação que agora expõe a “cultura inaceitável” na federação de ginástica, Sarah Powell, eleita como líder da entidade o ano passado, endereçou um pedido de desculpas às vítimas de abuso: “A ginástica será diferente devido à coragem dos que falaram. As práticas do passado não serão as práticas do futuro. Penso que este é um momento marcante para salvaguardarmos não só a ginástica, como todo o desporto [britânico]”.