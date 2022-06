Max Verstappen venceu em Baku, mas não está satisfeito com o traçado: “Seria bom se pudesse haver uma nova superfície no próximo ano”

O campeão mundial de Fórmula 1 em título, Max Verstappen, pede aos responsáveis pela organização do Grande Prémio do Azerbaijão que alcatroem e alisem a pista antes da prova do próximo ano. Ao longo da corrida e, acima de tudo, no final, foram visíveis os problemas de alguns pilotos, particularmente o heptacampeão Lewis Hamilton, com a irregularidade da superfície. Vários participantes queixaram-se do problema e Hamilton teve dificuldades em sair do seu monolugar. A Mercedes colocou até em dúvida a participação do inglês no GP do Canadá, mas Hamilton já disse que estará em Montreal.

Verstappen disse que a pista estava “demasiado acidentada”. “É agradável de conduzir, mas, penso eu, está a ficar demasiado irregular nalguns locais, especialmente agora com os novos carros a serem tão duros e próximos do chão”, explicou o neerlandês, acrescentando: “Penso que a reta principal é demasiado acidentada, temos mesmo de tentar encontrar uma linha. Seria bom se pudesse haver uma nova superfície no próximo ano”.

O piloto da Red Bull acabou por considerar, no entanto, que a pista de Baku é “especial”. “O segundo setor, entre as partes do castelo, é único”, disse o homem que venceu pela primeira vez o GP do Azerbaijão em 2022, citado pelo jornal “Express”.

Durante a prova, Lewis Hamilton chegou a dizer à equipa, via rádio, que as costas o estavam “a matar” e que estava “a rezar pela bandeira de xadrez”.

“Eu apenas aguentei a corrida por adrenalina, a morder os lábios por causa das dores. Não consigo descrever a dor que experiencias, especialmente na reta. No final, apenas pensas em todas as pessoas que dependem de ti por causa dos pontos”, confessou o britânico, que até acabou por ficar em quarto lugar na corrida.

Também o ex-companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, disse que o problema da vibração dos carros de F1 está a ficar “muito sério” e pode provocar lesões aos competidores. “Tenho visto o quão doridos alguns dos pilotos ficam no fim da corrida. [Com] algumas velocidades e curvas, os carros estão menos controláveis”, afirmou o homem da Alfa Romeo.

À BBC Sport, Bottas disse: “Começamos a ver pilotos com lesões apenas por guiarem os carros. Não deveria ser assim. (…) Falámos com a FIA e fizemos questão de clarificar que gostaríamos de procurar opções para melhorar [a segurança] no futuro”.

Mick Schumacher, piloto da Haas e filho do lendário Michael, também exigiu mudanças antes da corrida do próximo ano. Alegadamente, a irregularidade provocou uma fuga de água no seu carro, durante os treinos. O alemão argumentou que a trepidação “partiu uma mola”, o que fez com que jorrasse água do seu monolugar.