Mais um reforço para JJ no Fenerbahçe: depois de Lincoln, eis o português Bruma

O futebolista internacional português Bruma vai jogar no Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, por empréstimo do PSV, anunciou, na terça-feira, o clube turco em comunicado, regressando à Turquia após já ter jogado no Galatasaray.

“O nosso clube assinou um acordo com o PSV para a transferência de Bruma por empréstimo. O jogador virá para Istambul para uma entrevista, exames médicos e o avanço do processo. Apresentá-lo-emos ao público”, pode ler-se numa curta nota do ‘Fener’.

Nove vezes internacional ‘A’ por Portugal, tendo apontado um golo, o extremo formado no Sporting já tinha jogado na Turquia em 2013/14, 2014/15 e 2016/17, acumulando 85 jogos (15 golos) pelo ‘Gala’, conquistando um campeonato.

Com um empréstimo à Real Sociedad pelo meio, saiu depois para os alemães do Leipzig, em que jogou de 2017 a 2019, com 10 golos em 67 partidas, seguindo para os Países Baixos pela mão do PSV.

Fez 15 golos em 81 jogos, com um empréstimo ao Olympiacos (33 jogos, nove golos) pelo meio, voltando agora à Turquia para reforçar o Fenerbahçe, que, além do novo técnico luso, conta com o português Miguel Crespo e com o brasileiro Lincoln, contratado ao Santa Clara.