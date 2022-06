Kheira Hamraoui, jogadora do PSG violentamente agredida na época passada, recorda o incidente: “Nessa noite, pensei que ia ficar ali”

Em 2022, Kheira Hamraoui, jogadora de futebol do Paris Saint-Germain, foi vítima de um violento ataque. Dois homens encapuçados tiraram-na do carro e bateram-lhe repetidamente nas pernas com uma barra de ferro. “Experienciei uma agressão de uma violência incrível”, disse agora ao “L’Équipe”. “Nessa noite, realmente pensei que ia ficar ali. Estava a gritar de dor”, desabafa Hamraoui.

Nos dias que se seguiram, a francesa admite que “estava completamente perdida e confusa”, tendo demorado “vários dias a voltar à superfície, mas chegaram [então] novos problemas. (…) Senti que o peso da máquina mediática se ativava, estava presa num tormento”.

Desde o primeiro minuto, tendo em conta que os agressores se dirigiram às pernas da futebolista, suspeitou-se de uma ação premeditada. Kheira reflete: “Uma verdadeira emboscada. Estavam à minha espera atrás de um camião. Estavam no sítio certo e no momento certo. Como podiam estar tão bem informados?”.

Uma das suspeitas, que logo envolveu de polémica o caso, é a sua própria companheira de equipa, Diallo.

Sobre isso, Hamraoui não se alonga, deixando o trabalho para as autoridades competentes. “Não participarei nesse ‘tribunal mediático’, não faz sentido para mim”, declarou. Sobre a investigação, a francesa diz: “Necessito que ela se materialize para poder avançar na minha reconstrução pessoal. Estou tranquila e paciente. A verdade verá eventualmente a luz do dia”.