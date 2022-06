Bordéus: clube histórico francês, que partilha dono com o Boavista, pode cair para a terceira divisão por problemas financeiros

Campeão em 1983/84, 1984/85 e 1986/87, depois de um primeiro título francês em 1949/50, o Bordéus crescia como uma das potências do futebol francês quando no início da década de noventa caiu para a 2.ª divisão, por problemas administrativos. Rapidamente recuperado e de fresco na Ligue 1, a década de 90 trouxe à cidade nomes como Zinedine Zidane, Christophe Dugarry ou Bixente Lizarazu (treinados a seu tempo por Toni), mas foi já sem eles que o clube voltou a ser campeão, em 1998/99, numa equipa em que Sylvain Wiltord era o homem que tratava o golo por tu.

E 13 anos depois do derradeiro título, em 2008/09, o pesadelo volta a um dos históricos do desporto gaulês. Ao terminar em último na Ligue 1 desta temporada, o Bordéus já sabia que a passagem por uma divisão inferior era inevitável, mas o tombo poderá ser ainda maior. Depois de analisar as contas do clube, a liga francesa concluiu que não havia garantias financeiras para este disputar o segundo escalão e despromoveu o Bordéus para o National 1, correspondente à 3.ª divisão. O clube tem sete dias para recorrer da decisão e já revelou que vai mesmo pedir uma nova audiência, para tentar evitar um trambolhão pouco consentâneo com o seu palmarés.

No comunicado em que anuncia que vai pedir recurso, o Bordéus fala de uma “decisão brutal”, que “priva o clube de continuar a implementar a estratégia de saneamento da sua situação financeira e de escrever uma nova página na história” do emblema. Em abril do ano passado, o fundo norte-americano King Street, que detinha o clube desde 2018, anunciou a saída, deixando o Bordéus em insolvência depois de anos de gestão caótica. As consequências da paragem do futebol devido à pandemia, com a Mediapro, empresa que comprou os direitos televisivos da Ligue 1, a falhar pagamentos aos clubes devido à queda de receitas, só deram gás à panela de pressão que se tinha tornado o clube do sudoeste francês.

Já na última temporada o clube tinha sido visado pela DNCG, o órgão da liga francesa que fiscaliza a gestão dos clubes, conseguindo então manter-se no primeiro escalão depois de ser comprado por Gérard López, o hispano-luxemburguês que detém também a maioria da SAD do Boavista.

JULIEN DE ROSA/Getty

Mas, este ano, à crise financeira juntou-se também a desportiva. Pelo menos de maneira mais acutilante, levando a uma inesperada despromoção na tabela à qual se juntou agora nova queda administrativa, que o Bordéus contesta. “O clube apresentou a garantia do acionista maioritário no valor de €10 milhões, um acordo com os credores do clube, bem como ofertas de venda de alguns jogadores, cujo montante ultrapassa os objetivos fixados pela comissão”, explica o comunicado. A DNCG não terá considerado viável o acordo com os credores e sancionou também a ausência de pré-acordos para a venda de futebolistas.

Ainda assim, o Bordéus diz-se “confiante na sua capacidade de demonstrar a solidez do projeto para a temporada 2022/23” e acredita que próxima época estará na Ligue 2.

Impasse em Portugal e adeus à Bélgica

Chalana foi o primeiro português a fazer história no Bordéus, sagrando-se bicampeão francês nos anos 80. Toni treinou o clube já na década seguinte e Pedro Pauleta foi o abono de família do ataque entre 2000 e 2003, época em que também jogaram ali Marco Caneira e Bruno Basto. Os centrais Beto e Tiago Illori também tiveram passagens pelo estádio Chaban-Delmas, antes de Paulo Sousa assumir o banco da equipa entre março de 2019 e agosto de 2020. Ricardo Mangas esteve no plantel da última época.

Mangas chegou precisamente do Boavista, onde Gérard López aterrou em 2020, tornando-se investidor antes de em julho de 2021 se transformar em parte maioritária da SAD do clube, ao adquirir 50,78% do capital ao Boavista através da sociedade Jogo Bonito.

O negócio criou desde logo problemas, já que não foi comunicado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), nem a sociedade cumpriu uma obrigação que existe quando se adquire uma posição de controlo noutra empresa: o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória. A 9 de dezembro, a Jogo Bonito divulgou o anúncio preliminar da OPA, mas na semana passada a CMVM sublinhou que o registo da operação, que deveria ter acontecido 20 dias depois, nunca foi para a frente. E até confirmar a OPA, Gérard López está impedido de mandar na SAD axadrezada, onde diz já ter investido cerca de 15 milhões de euros.

Quality Sport Images

Após o comunicado da CMVM, fonte do Boavista disse à Tribuna Expresso que o clube aguardava apenas a determinação do preço a pagar aos acionistas minoritários que aceitem a OPA para que a operação seguisse para a frente.

“Neste momento, e no cumprimento de todos os pressupostos, existe uma entidade independente que se encontra a avaliar o valor a ser pago por ação na OPA. Concluído esse processo, a OPA seguirá os seus trâmites normais”, disse o emblema portuense, que garantiu estar “a colaborar com a CMVM para dar cumprimento a todos os pressupostos exigidos”.

Em maio deste ano, o Royal Excel Mouscron, outro clube da esfera de Gérard López, não recebeu autorização para participar nos campeonatos profissionais da Bélgica, devido a problemas financeiros, que também já precediam a chegada do empresário, em 2020. O clube encontrava-se à venda pelo preço simbólico de um euro, mas não houve propostas e no final do mês entrou em falência, fechando portas.