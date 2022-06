Wimbledon é mesmo uma ilha: US Open não vetará a participação de tenistas russos e a única dúvida que agora fica chama-se Djokovic

“Dado o perfil da nossa competição no Reino Unido e no mundo, é nossa responsabilidade fazer parte dos esforços alargados do Governo, da indústria, de instituições desportivas e criativas, para limitar a influência global da Rússia através dos meios mais poderosos possíveis.”

Esta era uma das frases do comunicado com que a organização de Wimbledon revelou, em abril, a proibição imposta à participação de tenistas da Rússia e Bielorrússia, devido à participação na invasão da Ucrânia. Feita a pressão do governo e opinião pública britânicas, o Grand Slam da relva optou por fechar as portas a jogadores vindos desses países devido “às circunstâncias injustificadas e sem precedentes da agressão militar” que ainda perdura.

Não haverá homens ou mulheres russos e bielorrussos a bater bolas na relva londrina a partir de 27 de junho e, desde o anúncio da decisão, houve a dúvida de como iriam reagir os restantes majors por disputar. A terra batida de Roland Garros, onde se jogou em maio, não seguiu o exemplo, e restava saber qual seria a postura do piso rápido do US Open que, esta terça-feira, fez de Wimbledon uma ilha no topo do ténis.

A organização do torneio de Nova Iorque vai autorizar tenistas da Rússia e Bielorrússia a competirem no derradeiro Grand Slam da temporada, embora sob uma bandeira neutra, à semelhança do que se viu, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos de verão e inverno — devido ao castigo da Agência Mundial de Anti-Doping, os atletas russos competiram com a designação de Comité Olímpico Russo.

Também via comunicado, os US Open começou por explicar a decisão: “Já condenámos, e continuamos a condenar, a não provocada e injusta invasão da Ucrânia pela Rússia (...). Reconhecemos que cada organização teve de lidar com as circunstâncias que afetam as suas decisões. Baseados nas nossas, vamos autorizar todos os jogadores elegíveis a competirem, independentemente da sua nacionalidade”. E isto são boas notícias para Daniil Medvedev.

O ano passado, o russo conquistou o primeiro Grand Slam da carreira nos courts de Flushing Meadows e, esta segunda-feira, até retornou à liderança do ranking ATP, onde já se tinha sentado depois de alcançar a final do Open da Austrália, em janeiro. O tenista de Moscovo poderá assim defender o título e os respetivos pontos conquistados em 2021, coisa que não poderia, nem teria de fazer em Wimbledon — face à decisão do torneio inglês em banir tenistas de dois países, a ATP e a WTA decidiram que, nesta edição, não se vai jogar por quaisquer pontos na relva inglesa.

Dissipadas as dúvidas quanto à postura do US Open, resta à que ainda persegue Novak Djokovic.

Porque, de momento, os EUA ainda requerem a vacinação completa contra a covid-19 a qualquer viajante internacional que entre no país. E o sérvio, derrotado na final do ano passado, onde ficou à beira de completar o Grand Slam de carreira (conquistar os quatro maiores torneios no mesmo ano), não está, pelo que se sabe, vacinado. Terá tempo para mudar de ideias: o US Open arranca a 29 de agosto e termina a 11 de setembro.