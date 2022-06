O que dizem os ingleses de Darwin Nuñez: o “touro bravo” que foi alvo do Manchester United “encaixará no Liverpool na perfeição”

Darwin Nuñez, ex-avançado do Benfica, estará certo no Liverpool e, tudo indica, será muito bem recebido, não apenas pelo clube e seus adeptos, como pela exigente comunicação social inglesa. Um dos membros dessa comunidade é o “Daily Mail”, que anuncia esta terça-feira um abortado interesse de outro “vermelho”, o de Manchester, que terá recusado pagar o preço exigido pelo Benfica, numa guerra alegadamente fomentada pelo empresário de Darwin.

Talvez pelos tons avermelhados dos clubes envolvidos, o “The Guardian” chama ao uruguaio “touro bravo”, acrescentando que este deverá “encaixar no Liverpool na perfeição”.

“O avançado joga com tudo o que tem, espiritual e fisicamente, e tem tido, até agora, uma ascensão rápida”, diz o diário, que assegura ainda: “O uruguaio sempre esteve preparado para isto”. Os ingleses lembram que o jogador chegou à Europa para jogar no Almería, em 2019, pouco depois de ter completado 20 anos. Custou 5,5 milhões de euros aos espanhóis, que acabariam por vendê-lo ao Benfica.

“A sua chegada a Anfield, levando-o ao topo da modalidade antes de fazer 23 anos no fim do mês, dá-lhe a oportunidade de começar a cimentar uma carreira na elite e começar a satisfazer um apetite aparentemente insaciável”, completa o “The Guardian”.

O site da BBC preferiu convidar os adeptos a pronunciarem-se acerca da quase completa contratação do avançado ex-Benfica. As opiniões de Peter, Harry e Chris não diferem muito das emitidas pelos jornais, embora analisem Darwin de forma menos entusiástica. O primeiro diz: “Daria as boas vindas a Nuñez, mas gostaria também de ver Bellingham [no Liverpool]”. Harry elogia o ataque da época passada, mas acrescenta: “Darwin Nuñez dará à equipa um talento extra na finalização de que temos precisado”. Finalmente, Chris afirma: “Nuñez preenche uma lacuna que temos tido há muito, mas não o vejo como um substituto homem-por-homem para Mané e não deveremos acanhar-nos em melhorar o nosso ataque, embora sem opções óbvias”.