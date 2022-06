O guarda-redes bailarino que quase largou o futebol para ser professor primário, mas ficou, dançou na baliza e pôs a Austrália no Mundial

Algures nas ligações feitas entre as células que existem nos nossos cérebros virão aqueles bichinhos que pululam a mente e são tramados. Aparecem nos momentos de responsabilidade, pressão ou stress que, nisto do futebol, é comum esperar quando a bola pára a 11 metros da baliza para separar um jogador de um guarda-redes. É o momento mais individual e o que mais fará brilhar a luz dos holofotes no tipo de luvas postas, obrigado a estar sobre a linha até o pé do batedor do penálti tocar na bola. Até lá, pode fazer o que bem lhe apetecer e Andrew Redmayne sabe-o.

No lume alto da noite de Doha, a fervilhar acima dos 30.°C para mostrar como derreteriam os corpos se a FIFA mantivesse a ideia de haver um Mundial no verão do Catar, os jogadores peruanos e australianos teimaram no 0-0 que os obrigou a tirarem teimas nos penáltis. A um minuto de lá chegarem, no final do prolongamento, apareceu Redmayne junto à linha lateral, com o seu corpanzil alto, de cabeça rapada e cara alongada por uma farta barba pronto para substituir Matt Ryan, o guarda-redes que começara o jogo.

Trocar de donos de luvas só para os penáltis é prática já não tão rara quanto isso — em 2014, no Mundial, a Holanda de Louis Van Gaal fê-lo, várias vezes, com Tim Krul. Mais insólito é o comportamento que o australiano adotou para mexer com o que habita na mente dos jogadores peruanos que foram bater os penáltis: antes de cada um correr para a bola, Redmayne agitava os braços enquanto dançava sobre a linha, da esquerda para a direita, abanando o corpo com gestos sedutores da distração alheia.

Os efeitos da coreografia frenética do australiano resultaram no penálti que Luís Advíncula rematou contra o poste e no que Alex Valera viu Redmayne a parar com as mãos. Segundos antes, o próprio árbitro o avisara: “Se defenderes este, ganhas”.

E o australiano ainda correu uns metros para o lado, cara coberta de êxtase, para celebrar a qualificação da Austrália para o Mundial, mas logo parou, ficando imóvel que nem uma estátua com os punhos assentes nas pernas, olhos esbugalhados, boca aberta e toda uma cara de espanto alegre. Ficou assim durante uns segundos e a culpa por um festejo tão inesperado foi do árbitro e das danças de Redmayne. “Ele disse-me: ‘não dispares a correr porque temos de verificar no VAR se estavas fora da linha, porque te mexes muito, portanto não vás embora a celebrar”, contou o guarda-redes, no final.

Preso, por momentos, pelas consequências da própria extroversão na baliza, Redmayne não se mexeu até ser inundado pela corrida dos restantes jogadores australianos que o inundaram nos festejos. Pela quinta vez consecutiva, os socceroos vão jogar um Mundial, conseguindo o apuramento no 20.º play-off que disputaram, o 16.º longe do seu país. E o herói que não quis vestir a capa — “apenas desempenhei o meu papel como a gente o fez esta noite” — é quem, há cinco anos, esteve quase para abandonar o futebol para ser professor de escola primária.

Em 2017, o australiano era assíduo no banco de suplentes dos Western Sydney Wanderers, quando “costumava ser atormentado pelas dúvidas” nele próprio e, por mais que “adorasse” a parte de “treinar no duro” e “estar no balneário”, como explicou ao “Sydney Morning Herald”, pensava que “não era bom o suficiente”. Pouco antes de, em janeiro desse ano, se transferir rumo ao Sydney FC para ser número dois do então titular da baliza, Andrew Redmayne pensou em abdicar do futebol para se dedicar por inteiro ao curso que o habilitaria para ser professor.

Matthew Ashton - AMA

Com a autoestima bamba e a tremelicar, cansado de desilusões como a que tivera em adolescente, quando, após treinar durante duas semanas no Arsenal com Jens Lehmann ou Manuel Almunia, um diretor de scouting do clube londrino lhe dizer para esperar um telefone que nunca chegou, Redmayne aguentou e seguiu para o novo clube de Sydney. Compensou: seis meses depois, o titular Danny Vukovic foi para o Genk, da Bélgica. A baliza ficou para ele e aí já conhecia John Crawley.

Foi o treinador de guarda-redes, com quem ainda hoje trabalha no clube, a dar-lhe estrada livre para trabalhar no tipo de coreografia que apresentou diante dos jogadores peruanos, no calor do Catar. “Se consegues fazer figura de parvo e ganhar esse 1%, então força”, disse-lhe o técnico, há uns anos, confessou o guarda-redes já esta terça-feira, sorridente no meio da rua em Doha, ao “The Project”, um programa de televisão do país.

Com a sua versão dançarina, Andrew Redmayne quis ficar “com uma presença maior na baliza” e fazer “algo diferente” se comparado “com as rotinas normais que os batedores de penáltis veem” quando olham para o alvo. “Qualquer coisa que faças para os distrair das suas próprias rotinas e hábitos é uma percentagem ganha”, acrescentou, com as mãos atrás das costas, relaxado como se nada fosse.

A sua presença excêntrica na baliza já lhe valera a alcunha de “Pink Wiggle” no Sydney FC, em alusão a uma popular banda de música infantil (os The Wiggles, que já o homenagearam) na Austrália e à cor do equipamento. Agora é o “Grey Wiggle”, por ter vestido integralmente de cinzento da noite em que distruiu os jogadores do Peru e parou um penálti. “Tinha mais um par de coisas na manga, mas o árbitro não parecia muito a fim”, brincou ainda Redmayne.

Mas terá chegado a cumprir um desses truques: a meio do desempate, aparentemente pegou na garrafa de água de Pedro Gallese, guarda-redes peruano, e a atirá-la para trás de um painel publicitário. O objetivo tinha lá colado um papel com indicações sobre a forma mais comum de cada jogador australianos a bater penáltis.

Andrew Redmayne diria ainda que, face ao olhar atento do árbitro, teve de se “manter discreto”. Todo ele um eufemismo perante a sua figura, que ainda não tinha aparecido em campo nos dois jogos anteriores que a Austrália fez este mês. Nem seria suposto ter figurado em algum deles, pois estava no forno para o que aconteceu frente ao Peru: “Era um plano que estava a ser preparado há seis semanas, mas não pensei que fôssemos mesmo acabar assim”. Os socceroos é que o tinham como um truque a postos de ser usado.