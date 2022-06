Liverpool confirma Darwin Núñez: “Vi muitos jogos da equipa e é o meu estilo de jogo”

Pouco mais de 24 horas depois do Benfica confirmar à CMVM ter chegado a acordo com o Liverpool para a venda de Darwin Núñez, chega a efetivação do negócio. Esta terça-feira, vice-campeão da Premier League apresentou o jogador, mais uma flecha no ataque de Jurgen Klopp, juntando-se a Salah, Mané (para já), Diogo Jota, Firmino ou Luis Díaz.

Com o número 27 nas costas, Darwin é o terceiro uruguaio a vestir a camisola do Liverpool, depois de Luis Suarez e Sebastian Coates, e nas primeiras palavras como jogador da equipa sublinhou como as ideias de Klopp dão as mãos às suas características como avançado.

"Joguei contra o Liverpool e vi muitos jogos da equipa na Champions. E é o meu estilo de jogo. Há grandes jogadores aqui acho que se adapta à minha forma de jogar", disse aos meios de comunicação do clube do norte de Inglaterra, que espera agora apenas a emissão da autorização de trabalho e o certificado internacional do jogador.

Darwin estreou-se como profissional no Peñarol, veio para a Europa através do Almería, clube ao qual o Benfica pagou 24 milhões de euros. Em duas épocas em Portugal, o uruguaio marcou 48 golos em 85 jogos em todas as competições. Os seis golos marcados na Liga dos Campeões deste ano, dois dos quais precisamente ao Liverpool, terão impressionado o clube, que volta a deixar muitos milhões em Portugal depois de na última janela de janeiro terem contratado Luis Díaz ao FC Porto.

"Quando cheguei ao centro de treinos fiquei muito surpreendido ao ver a estrutura e todos os troféus. Só consegues imaginar-te a ganhar ainda mais troféus", disse ainda o avançado, que aos 22 anos chega a um dos gigantes da Europa.

Benfica dá pormenores do negócio

Em novo comunicado à CMVM, o Benfica deu novos detalhes do negócio com o Liverpool, confirmando os 75 milhões de euros, mais variáveis que podem fazer o preço do avançado chegar até aos €100 milhões.

O Benfica diz ainda que o Liverpool "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador". Já os encarnados terão "encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade", tendo ainda de entregar ao Almería "o montante correspondente a 20% do valor da mais-valia" obtida com a transferência, até um limite de €10 milhões de euros.