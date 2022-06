Falta uma vitória para os Golden State Warriors chegarem ao 7.º título na NBA

Os Golden State Warriors, liderados por Andrew Wiggins, ‘dizimaram’ os Boston Celtics no quarto período, para vencerem segunda-feira o quinto jogo da final por 104-94 e ficarem a um triunfo do título da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em San Francisco, o ‘cinco’ de Steve Kerr entrou forte (24-8) e chegou ao intervalo a liderar por 12 pontos (51-39), mas, ao contrário dos quatro primeiros encontros — mais 49 pontos no total —, perdeu claramente o terceiro período (24-35).

Ainda assim, um ‘triplo’ de Jordan Poole sobre a ‘buzina’ permitiu aos Warriors virar na frente (75-74) e dar o mote para um grande derradeiro período dos locais, que abriram com 10-0 (85-74) e nunca mais deixaram os Celtics chegar perto.

A façanha dos anfitriões é ainda mais significativa tendo em conta que Stephen Curry, autor de 43 pontos no quarto jogo, quase não contou: ficou-se pelos 16 e nenhum ‘triplo’ (falhou nove), depois de 233 jogos, entre época regular e play-offs, com pelo menos um — não ficava em ‘branco’ desde 8 de novembro de 2018.

Com Curry ‘apagado’, ainda que com oito assistências, liderou Andrew Wiggins, que terminou o embate com 26 pontos, 13 ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola, secundado por Klay Thompson, com 21 pontos, incluindo cinco ‘triplos’.

“Faço tudo para ajudar a equipa a vencer, seja marcar pontos, ganhar ressaltos ou defender. Estamos a um triunfo do título, o que é uma oportunidade de uma vida. Mal posso esperar pelo jogo”, afirmou Wiggins, o melhor em campo.

Destaque também para os 31 pontos vindos do banco, muito por culpa de Gary Payton II, autor de 15, e Jordan Poole, que marcou 14, 11 dos quais entre o final do terceiro período e o início do quarto, num decisivo parcial de 18-3.

Nos Celtics, Jayson Tatum, com 27 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências, foi o melhor, seguido por Marcus Smart, com 20 pontos, enquanto Jaylen Brown esteve muito desinspirado, já que marcou 18, mas com cinco em 18 nos ‘tiros’ de campo.

Aos forasteiros, faltou também a ajuda dos suplentes (apenas quatro pontos entre Derrick White, Grant Williams e Payton Pritchard), tendo ‘sobrado’ os turnovers (18, contra seis dos Warriors) e os lances livres falhados (10, contra dois).

Desta forma, os Warriors estão a um triunfo do título, que podem conquistar na quinta-feira, em Boston, frente a uns Celtics que, para vencer, vão ter de perceber o porquê de dois ‘apagões’ seguidos no quarto período (19-28 no quarto jogo) — desde janeiro que não perdiam dois jogos consecutivos.

Moralizada pelo triunfo em Boston no quarto jogo, a equipa da casa entrou por cima e logrou logo um avanço de oito pontos (12-4), que transformou em 16 (24-8), antes de fechar o período inicial com 11 à maior (27-16).

No segundo parcial, os Warriors mantiveram-se sempre por cima, sobretudo face à ineficácia dos Celtics nos ‘triplos’ (falharam os 12 primeiros), atingindo o intervalo a vencer por 51-39, já liderados por Wiggins (16 pontos e sete ressaltos).

Seguindo-se o terceiro período, a expectativa era que os locais ‘acabassem’ com o jogo, mas, desta vez, foram os Celtics a imperar, de forma categórica, para, com um parcial de 19-4, alcançarem a primeira liderança (55-58).

Os forasteiros ainda estiveram cinco pontos à maior (61-66), mas Klay Thompson, com dois triplos, manteve os Warriors por perto, para Poole fechar o terceiro período com um triplo à tabela sobre a ‘buzina’ e virar o resultado (75-74).

Poole acabou por ser determinante também a abrir o último período, que os Warriors dominaram, perante uns Celtics perdidos, nomeadamente Smart, com erros crassos que deram num ápice 11 pontos de avanço aos locais (85-74).

Ainda faltavam 9.03 minutos, mas o jogo já não virou, até porque os Warriors, mesmo sem Curry inspirado e com Draymond Green com problemas de faltas, conseguiram controlar sempre a vantagem, trazendo-a de volta para os 16 pontos (102-86 e 104-88).

A final acaba na quinta-feira, se os Warriors venceram em Boston, ou, então no domingo, dia previsto para o sétimo jogo, a ‘negra’, em San Francisco.