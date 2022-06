Eriksen ligou a Kane, Kane falou com Lloris e discutiram abordagem aos direitos humanos no Mundial: “É importante fazer algo coletivamente”

Os números impressionam e quantificam um desastre que já era possível avaliar mesmo sem algo verdadeiramente contável à frente dos nossos olhos: em fevereiro de 2021, o “Guardian” publicava um relatório que dava conta de pelo menos 6.500 trabalhadores migrantes mortos no Catar desde que a pequena nação do Golfo Pérsico tinha sido escolhida como anfitriã do Mundial de 2022. Um processo de escolha que deu origem a um sem número de investigações por suborno e corrupção - dos 22 homens do Comité Executivo da FIFA que escolheram as sedes dos Mundiais de 2018 (Rússia) e 2022, 16 já foram banidos ou investigados por corrupção.

A juntar à falta de condições para os trabalhadores nas obras de infraestruturas erguidas para o Mundial, outros indicadores de direitos humanos no Catar estão longe do ideal. No emirado, as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas e a Human Rights Watch já denunciou detenções arbitrárias de pessoas LGBTQ+. E apesar da ladainha da organização, que gosta de sublinhar que todos são bem-vindos ao Catar, em maio uma investigação conjunta dos três canais públicos da Suécia, Noruega e Dinamarca concluiu que nenhum hotel do país, dentro dos recomendados pela FIFA, está a aceitar reservas para hóspedes homossexuais.

Tem sido aliás dos países nórdicos que vêm chegado as críticas mais severas ao Catar: em março, a presidente da federação de futebol da Noruega exigiu justiça para os trabalhadores migrantes em pleno congresso da FIFA - sendo repreendida pela organização do Mundial na sequência das críticas - e a seleção norueguesa foi das primeiras a manifestar-se em defesa pelos direitos humanos no país, subindo a campo com camisolas com mensagens apelando à justiça, tal como a Alemanha e os Países Baixos. Já os patrocinadores da seleção da Dinamarca cederam espaço nos equipamentos da equipa para se dar destaque a mensagens de direitos humanos nos mesmos.

Os dilemas morais sobre a competição parecem adensar-se mais e mais na mente de muitos dos protagonistas. Selecionadores como Louis van Gaal e Gareth Southgate já mostraram desconforto com o facto de terem de jogar num país com registos tão pobres em matéria de direitos humanos, mas também há jogadores preocupados. E surge agora uma tentativa de ação conjunta.

O inglês Harry Kane revelou que tem estado em contacto com o dinamarquês Christian Eriksen e com o francês Hugo Lloris sobre a possibilidade de as respetivas seleções nacionais tomarem uma posição única sobre a violação de direitos humanos no Catar, a menos de seis meses do arranque da competição, que este ano se joga durante o inverno europeu.

Pool/Getty

“O Christian Eriksen entrou em contacto comigo há um par de semanas”, disse o avançado aos jornalistas, em vésperas do jogo de Inglaterra com a Hungria para a Liga das Nações, que se disputa esta terça-feira. “Obviamente falo muito com o Hugo Lloris e a discussão avançou para talvez se fazer algo como um coletivo”, continuou o jogador. De recordar que Eriksen foi colega de equipa de Kane e Lloris no Tottenham, antes de deixar Londres para jogar no Inter.

“Penso que é importante fazer algo coletivamente. Sinto que será uma posição mais forte, com mais poder”, sublinhou o atacante de 28 anos, que já em março tinha revelado que os jogadores da seleção inglesa tinham falado sobre a questão dos direitos humanos e o que fazer para marcar o tema antes do Mundial.

Kane, Eriksen e Lloris juntam-se assim a outros jogadores como os alemães Leon Goretzka, Joshua Kimmich e Toni Kroos ou o finlandês Tim Sparv, que já falaram publicamente sobre as suas preocupações com a realização do Mundial no Catar.