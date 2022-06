Conceição ilibado, Varandas multado, Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados: a chuva de sanções do pós-FC Porto-Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol lançou esta terça-feira os castigos e sanções do caso dos incidentes do clássico FC Porto-Sporting da 2.ª volta do campeonato, em fevereiro, e só Sérgio Conceição se livrou.

O treinador do FC Porto foi ilibado das acusações do Sporting, que acusaram Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira, diretor de comunicação dos dragões, de “agressões verbais e tentativas de agressão física” a Frederico Varandas, depois do jogo ter terminado em batalha campal. De acordo com o CD, Sérgio Conceição esteve próximo de Varandas, mas as provas não permitem “uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas”.

Já Vítor Baía e Cerqueira foram condenados, com o antigo guarda-redes a ser suspenso por 25 dias e o último por 115 dias. A SAD do FC Porto foi também condenada ao pagamento de uma coima de 16.320 euros, devido a publicações nas redes sociais. O relatório do CD sublinha que Vítor Baía confessou “a conduta ofensiva da honra de outro agente desportivo”, o que atenuou a pena. Terá ficado também provado que Rui Cerqueira terá, como referido pelo Sporting, atingido a mão de Varandas, o que levou a perda do telemóvel por parte do presidente dos leões.

As suspensões de Baía e Cerqueira poderão ser cumpridas no período de paragem das competições.

Do lado do Sporting também houve multas e suspensões: Frederico Varandas terá de pagar 2.400 euros devido às declarações proferidas no final do encontro sobre a arbitragem de João Pinheiro e sobre Jorge Nuno Pinto da Costa. Miguel Braga, responsável pela comunicação da equipa de Alvalade, terá uma suspensão de 60 dias, tendo também de pagar uma coima de 10.200 euros por infração da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e seus membros, neste caso em declarações nas redes sociais e em programas da Sporting TV. Pelo mesmo motivo, a SAD do Sporting terá de pagar 20.910 euros.

Também Miguel Braga poderá cumprir parte da suspensão no período de paragem dos campeonatos.