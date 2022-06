Afinal quantos títulos nacionais tem cada clube? Há dois pareceres e decisão final será conhecida a 29 de junho

Será já no próximo dia 29 de junho que iremos perceber as conclusões tiradas em Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol relativamente à controvérsia sobre os títulos nacionais conquistados entre 1921 e 1938. Para esclarecer a questão, a FPF encomendou um estudo a um grupo de especialistas e, chegados os relatórios, é tempo de analisar e concluir.

Segundo o jornal “Record”, o primeiro relatório defende que os vencedores da competição conhecida como “Campeonato de Portugal”, disputada entre 1921/22 e 1933/34, devem ser considerados Campeões Nacionais. Assim, seriam contabilizados os títulos de FC Porto (3), Sporting (2), Benfica (2), Olhanense, Marítimo e Carcavelinhos. Da mesma forma, também as três conquistas do Benfica e a do FC Porto no Campeonato da Liga, disputado entre 1934/35 e 1937/38, devem figurar na galeria dos vencedores de Campeonatos Nacionais. Já no caso do Campeonato de Portugal de 1934/35 a 1937/38, cujos vencedores foram Sporting, por duas vezes, Benfica e FC Porto, uma cada, o troféu deve ser equivalido à Taça de Portugal.

Diz o mesmo jornal que, de acordo com o segundo parecer, o Campeonato de Portugal deve ser considerado antecessor da Taça de Portugal, enquanto o Campeonato da Liga é um antepassado do Campeonato Nacional de Futebol. Assim sendo, os vencedores do CL devem ser considerados Campeões Nacionais, enquanto os clubes que venceram o CP devem ser vistos como detentores do equivalente à Taça de Portugal.

O “Record” lembra que a questão foi levantada por Bruno de Carvalho, presidente do Sporting em 2018. Carvalho reclamava quatro títulos extra para o clube de Alvalade e pedia a anulação da contabilidade do Campeonato da Liga, o que não irá acontecer.

O jornal “A Bola” lembra que a Assembleia Geral da FPF pode decidir pela não-aprovação de nenhum dos dois pareceres. Caso qualquer um seja escolhido, haverá alterações na lista de Campeões Nacionais e de vencedores da Taça de Portugal. No caso de aprovação do primeiro parecer, a grande novidade seria a inclusão de Marítimo, Carcavelinhos e Olhanense na lista de Campeões de Portugal. Caso o segundo relatório seja escolhido, estes três clubes entrariam para a lista de vencedores da Taça de Portugal.