PSP deteve duas pessoas e identificou 10 por “comportamentos inadequados” durante o Sporting-Benfica de hóquei em patins

A PSP deteve duas pessoas, uma por injúrias a polícia e outra por resistência e coação, e identificou 10 adeptos, após o jogo de hóquei em patins entre Sporting-Benfica que decorreu no domingo. Os encarnados venceram por 7-5, após prolongamento, no quinto jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins, e assegaram a presença na final do campeonato frente ao FC Porto.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Comando Metropolitano da PSP avançou que durante o policiamento do jogo de play-off de hóquei em patins considerado de “risco elevado” que decorreu no Pavilhão João Rocha, entre o Sporting e o Benfica, houve desacatos entre adeptos durante e após o jogo.

A PSP explicou que, face a “comportamentos inadequados” para com os jogadores e equipa de arbitragem, "reiterados durante o jogo" e visando prevenir agressões e eventuais interrupções do mesmo, houve necessidade de afastamento de alguns adeptos do Sporting que se encontravam por detrás dos bancos de suplentes.

Já próximo do final do encontro, a PSP referiu que o grupo de adeptos em questão “começou a avançar para junto dos polícias e a empurrar a manga da zona técnica”, tendo sido necessário aumentar a área de segurança através do afastamento dos adeptos do local.

Desta forma, salientou a força policial, criaram-se “condições de segurança para os próprios polícias e para a saída dos jogadores e equipa de arbitragem, em momento posterior”.

Quando se retirava uma tarja que camuflava a deflagração de pirotecnia na bancada foi necessária a intervenção policial para deter duas pessoas e garantir a segurança dos policias envolvidos, “dado que um grande grupo de adeptos tentou impedir a detenção e a retirada da tarja”.

De acordo com a Policia, foram retirados do pavilhão e identificados nove adeptos do Sporting e um adepto do Benfica por comportamentos inadequados.

Após o fim do jogo, de acordo com o comunicado, os adeptos do Benfica foram acompanhados para o exterior sem registo de qualquer incidente. A nota dá ainda conta que durante todo o policiamento “não foi comunicada qualquer situação de ferimentos decorrentes das intervenções durante o jogo”. A PSP esclareceu ainda que vai "participar e comunicar às autoridades competentes" os comportamentos verificados durante o jogo.